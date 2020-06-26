Стало известно, когда парки Петергофа откроются для посетителей

С 3 июля Петергоф откроется для туристов. Ровно через неделю, со следующей пятницы для гостей распахнут двери всемирно известные парки: Нижний парк с уже работающими фонтанами, парк Александрия, парки Ораниенбаума.

- Ура! Прекрасные новости — парки Петергофа открываются 3 июля. В связи с изменениями в постановлении Правительства Санкт-Петербурга, Нижний парк и фонтаны, парки Ораниенбаума и Александрия будут доступны для посетителей в следующую пятницу, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Напомним, что ранее министр культуры России Ольга Любимова дала распоряжение открыть парки, принадлежащие музеям, с 16 июня. Однако петербургский Роспотребнадзор заявил, что город еще не готов к такому ослаблению карантинных мер.

В итоге горожанам и туристам придется ждать до 3 июля. Открыть Петергоф было решено после того, как губернатор Северной столицы разрешил посещение и других парков, скверов и садов города. Они будут доступны для входа уже с 28 июня.

При этом в дирекции ГМЗ «Петергоф» отмечают, что подробности нового режима работы музея-заповедника и требования для посетителей появятся немного позднее.