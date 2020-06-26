2020-06-26T13:53:50+03:00
Общество

Стало известно, когда парки Петергофа откроются для посетителей

Известно, что будет доступен Нижний парк с фонтанами, Александрия, а также парки Ораниенбаума
Петр КИБЕР
Поделиться:
Парки Петергофа откроются с 3 июля.Парки Петергофа откроются с 3 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 3 июля Петергоф откроется для туристов. Ровно через неделю, со следующей пятницы для гостей распахнут двери всемирно известные парки: Нижний парк с уже работающими фонтанами, парк Александрия, парки Ораниенбаума.

- Ура! Прекрасные новости — парки Петергофа открываются 3 июля. В связи с изменениями в постановлении Правительства Санкт-Петербурга, Нижний парк и фонтаны, парки Ораниенбаума и Александрия будут доступны для посетителей в следующую пятницу, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Напомним, что ранее министр культуры России Ольга Любимова дала распоряжение открыть парки, принадлежащие музеям, с 16 июня. Однако петербургский Роспотребнадзор заявил, что город еще не готов к такому ослаблению карантинных мер.

В итоге горожанам и туристам придется ждать до 3 июля. Открыть Петергоф было решено после того, как губернатор Северной столицы разрешил посещение и других парков, скверов и садов города. Они будут доступны для входа уже с 28 июня.

При этом в дирекции ГМЗ «Петергоф» отмечают, что подробности нового режима работы музея-заповедника и требования для посетителей появятся немного позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка
Лечь на плановую госпитализацию можно будет только с тестом на коронавирус
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня
За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей
Два угнанных КамАЗа нашли петербургские полицейские через полгода
20 875 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
6-летняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Петроградском районе
На Синявинских высотах отреставрируют военный памятник «Родник»
Санкт-Петербург победил в опросе «Куда бы вы поехали в отпуск»
Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина
Жару до +29 градусов обещают в Санкт-Петербурге 26 июня
Сертификаты на путевки в детские лагеря отменят в Санкт-Петербурге
Автобус сбил легковушку и влетел в машину ДПС в Санкт-Петербурге
Незаконные места для купания обнаружила авиаразведка в Ленинградской области
Избирательные участки Санкт-Петербурга подготовили к голосованию по поправкам в Конституцию
Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Детские лагери Санкт-Петербурга начнут работать с июля 2020 года
Дети медиков, работающих с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге, отдохнут в загородных лагерях
Памятник Петру I установили в парке Александрия в Петергофе
Автобусы развезут фанатов после матча «Зенита» 26 июня в Санкт-Петербурге
Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Ленинградской области