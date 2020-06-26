«Узнав диагноз, начал снова пить и принимать наркотики»: Вдова экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена честно рассказала о болезни мужа

- Я больше не могу.

- Не можешь что, Фернандо?

- Жизнь. Это все.

Это один из диалогов футболиста Фернандо Риксена с его русской женой из Санкт-Петербурга Вероникой. Спортсмен шесть лет боролся со смертельной болезнью бульбарный боковой амиотрофиический склероз, как у Стивена Хоккинга. Все началось с потери речи, потом отнялись руки, ноги. Стал ходить, как дедушка. Футболист не хотел принимать болезнь, говорил, что никогда не сядет в инвалидное кресло. Но недуг оказался сильнее.

У Фернандо полностью отказали все мышцы. Под конец он мог двигать только глазами, общался через компьютер (программа считывала движение сетчатки глаза). Все это время рядом с ним была его жена и маленькая дочка. Риксена на стало 18 сентября 2019 года. И сейчас, спустя год, Вероника опубликовала книгу о своем муже. Как они думали об эвтаназии, как Фернандо пытался запить горе и как смирился со своей судьбой, вдова футболиста рассказала «КП-Петербург».

Фернандо Риксен был счастлив со своей семьей Фото: архив героя публикации

- Мы начали ее вместе с Фернандо, - призналась Вероника. – Хотели, чтобы люди знали, как проходит жизнь с такими страшными болезнями. Чтобы понимали, что не все так просто и красиво, как на картинках, что, несмотря на сложности этой болезни, можно учиться наслаждаться моментами, смотреть как растет твой ребенок, быть со своей семьей до конца.

Писать книгу супруги начали в 2017 году. Идею предложил сам Фернандо. Помогал семье биограф футболиста Винсент. Сам спортсмен закончить свое дело не успел, поэтому последние главы были дописаны уже без него.

- Мне тяжело пересказывать содержание, - признается вдова футболиста. – Книга о жизни больного человека. О том, какие взаимоотношения у него в семье, что ему приходится пережить. Мы нормальные люди, которые ругались и мирились, веселились и просто жили. На бумаге рассказываем всю правду, как он получал травмы, как у него отказывали руки и ноги, когда он падал с 3-метровых лестниц. Говорим о том, что на фоне каких-то моментов муж перестал общаться со многими людьми, отвернулись многие друзья.

Жена повлияла на футболиста, чтобы тот оставил алкоголь и наркотики Фото: архив героя публикации

«УЗНАВ О БОЛЕЗНИ, НАЧАЛ ПИТЬ И ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ»

Книга о Риксене вышла в Голландии и Шотландии. Она написана на голландском языке в переводе на английский. На русский переводить пока не планируют. Но по словам супруги, если будет спрос, то это возможно. Книга о жизни Фернандо Риксена пользуется популярностью даже у тех, кто не увлекается футболом.

- У издания хорошие отзывы, надеюсь, что оно будет полезно людям, - поясняет Вероника. - Она достаточно честная. Там все описано, в том числе, тот первый момент, когда муж узнал о болезни. Он после этого начал пить алкоголь и употреблять наркотики. Просто когда человек осознает, что осталось жить около 12 месяцев, а дальше смерть, каждый реагирует по-разному. Не нам его судить... Такие срывы у него были раза три или четыре. Он просто не знал, как справиться с этим. Потом ему пришлось оставить тренерскую работу и игру в футбольном клубе. В один момент оставить всю свою карьеру, все настоящее и прошлое.

Риксену тяжело было осознавать, что теперь за ним требуется уход Фото: архив героя публикации

От алкоголизма и наркомании Фернандо спасли близкие. К слову, именно болезнь в какой-то мере и помогла футболисту сохранить семью.

- Я мужу объяснила, что ребенок не должен видеть своего папу в таком состоянии, - пожимает плечами вдова Риксена. – И он сказал мне, что в этом плюс болезни, потому что он больше не может пить. Фернандо пояснил: «В противном случае ты бы от меня ушла». Но минуты отчаяния, конечно, были. Пытались вместе через все пройти. Поставьте себя на его место. Как бы вы справились с таким?

Болезнь била по Риксену не только физически, но и психологически.

- Жизнь коротка, мучительно, когда ты перестаешь двигаться и остаешься на опеке других людей, - вздыхает вдова. - Таким людям, как Фернандо, тяжело такое пережить. Когда ты независимый, достиг всех своих целей, вынужден просить жену, чтобы она покормила, помыла, побрила.

Футболист сумел сохранить свою семью, отказавшись от вредных привычек Фото: архив героя публикации

«СОГЛАСИЕ НА ЭВТАНАЗИЮ ПРИШЛОСЬ БЫ ПОДПИСЫВАТЬ МНЕ»

Перед смертью Фернандо Риксену становилось хуже. Вероника понимала, что ему остаются считанные дни.

- Мы с ним каждый день общались, - поясняет Вероника. – Должны были полететь к нему в хоспис в Шотландию. У нас уже был билет. Но я не успела на один день к нему. Он умер. В последние дни он говорил, что он устал. Я понимала, что он не сильно долго протянет. Потому что таким уставшим я не видела его никогда. Большую часть времени во время нашего приезда он спал. И он просил меня, чтобы я попробовал его перевезти в Голландию. Потому что очень часто он начал думать об эвтаназии. Хотел быть в своей стране, там эта процедура разрешена. Он мне прямо сказал: «Давай, пожалуйста, мы подумаем, как меня туда перевезти. Здесь я просто лежу».

Дочка скучает по папе Фото: архив героя публикации

От страшной мысли об эвтаназии Вероника отговорила мужа

- Его бы никто не взялся транспортировать, - поясняет вдова Риксена. - Никто бы не отпустил из хосписа. Это большой риск. Он мог умереть в воздухе. Я думаю, что приняла правильное решение. Я была его опекуном, решение было на мне, если бы он согласился на эвтаназию, я бы должна была подписать бумаги. Но я так и сказала: «Не смогу это сделать, можешь на меня не рассчитывать».

ЖИЗНЬ СТОИТ НА МЕСТЕ

На похороны к Фернандо Риксену приехали его коллеги по клубу «Рейнджерс». Были люди и из России. Но из русских футболистов, по словам вдовы, соболезнования ей не выразил никто. Сообщение было только коллективное на официальном сайте «Зенита».

- Сейчас жизнь стоит на месте, в том числе и из-за коронавируса, - поясняет Вероника. - Потерян немного смысл жизни. Фернандо для меня был всем. Тяжело найти себя вновь в 34 года. Дочка была со мной на похоронах, потом мы сели всей и поговорили. Сначала она поняла, что произошло, со своей детской стороны. Но позже она осознала, что папа не выходит на связь, что она больше не увидит его никогда. В 7 лет дети не должны терять родителей… Это тяжело. У нас весь дом заставлен фотографиями папы. Показываю дочке видео с ним. Но когда все это смотришь, становится грустно. Тяжело осознавать, что близкого человека больше нет. Хочется думать, что он где-то там и у него все хорошо.

Дочка хочет пойти по стопам отца Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Вероника вместе с дочерью живет в доме Фернандо в Испании. Она пока не смогла получить на него права. Где они будут жить с дочерью потом, в какой стране, пока неизвестно. К слову, дочка футболиста уже почти определилась, какую выберет профессию. Сейчас она рассматривает два варианта.

Девочка хочет играть, как папа Фото: предоставлено героем публикации

- Она хочет стать ветеринаром, ввидела, как я ухаживаю за папой, помогала ставить катетор, Собаку вот свою лечит. Это девочка с большим сердцем, которая всем хочет помогать, - улыбается Вероника. – Но вот вчера попросила меня поиграть с ней в футбол, научить ее пинать мяч. Сказала, что хочет быть как папа. Кто знает, может, мы переедем в Голландию, где развит женский футбол. Если она захочет, я не буду препятствовать. Ведь папа, естественно, хотел, чтобы она была футболисткой. Когда она пошла, первое, что было у ее ног, это футбольный мяч, с которым они бегали и играли.

Напомним, что проблемы у Фернандо в команде "Зенит" были из-за слухов о его пристрастии к алкоголю. По одной из версий, из-за этого с Риксеном в итоге и распрощались.

veronikaricksen Жена экс-зенитовца Риксена опубликовало его видео с дочкой

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