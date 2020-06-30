2020-06-30T12:55:09+03:00
Общество

Четверняшки из Петербурга стали звездами Инстаграма

У малышей уже почти 10 тысяч подписчиков, а их фотографии собирают сотни лайков
Алина ЧЕМЕРИС
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Вот такой большой компанией семья выдвигается на прогулку.Вот такой большой компанией семья выдвигается на прогулку.
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Прошлым летом Оксана и Виталий Морозовы стали счастливыми родителями четверых малышей. О том, что на свет одновременно появятся три сыночка и лапочка-дочка, Оксана узнала на УЗИ. А потом осчастливила и супруга. Как сейчас живет большая петербургская семья?

«СНАЧАЛА КОРМИМ ТЕХ, КТО БЫСТРО ЕСТ»

Спокойный интеллигентный Рома, шкодливые Богдан и Алеша, Диана, обожающая быть в центре внимания, как истинная леди. Петербургским четверняшкам еще не исполнилось и года (день рождения они отмечают 23 июля), но уже прекрасно видно их характер. Кто во что горазд и к чему имеет талант - тоже ясно. По крайней мере, среди мальчишек.

- Богдан, думаю, артистом будет. Его способности уже проклевываются, очень забавный ребенок. А Лешка, скорее всего, спортсменом - он резкий, активный и вовсю гоняет мяч, - делится многодетная мама. - Ромка, могу предположить, будет интеллектуалом. А вот про Дианку ничего пока сказать не могу, но мне кажется, у нее математический склад ума.

Морозовы-младшие обожают играть в кубики и рассматривать карточки с животными, которые им показывают родители. Морозовы-старшие не нарадуются, что детки подросли и теперь их не нужно постоянно держать на руках.

- Нехватка рук - главная наша проблема. До карантина у нас была социальная няня от правительства города, но потом из-за вируса ее отозвали, - рассказывает Оксана. - А так как нас двое, то одновременно мы можем покормить только двоих детей. Другие двое ждут. Первыми идут те, кто громче кричит и просит есть. А если все молчат, то сначала кормим тех, кто быстрее кушает.

КАНИКУЛЫ В АНАПЕ

Пару дней назад Морозовы вернулись из Анапы, где жили три месяца. Вообще-то отпуск должен был начаться в мае и продлиться втрое меньше, но когда началась «коронавирусная история», Оксана и Михаил быстро смекнули, что лучше уехать сразу, в конце марта, а то вдруг введут режим самоизоляции. Не прогадали.

- Безвылазно сидеть в квартире с четырьмя детьми для нас недопустимо - малышам нужен свежий воздух, особенно в первый год жизни. Поэтому мы поселились в Анапе в частном доме с закрытой территорией, - вспоминает Оксана. - Мы жили как на даче. И без лишней надобности никуда не выходили, и детки постоянно были на воздухе.

Крохи провели три месяца на море и только недавно вернулись.

Крохи провели три месяца на море и только недавно вернулись.

В это время каждая секунда счастливых родителей была посвящена детям. Заняться хозяйством или элементарно помыться можно было, когда малыши засыпали. Но это, как говорит Оксана, ерунда по сравнению с первыми четырьмя месяцами жизни четверняшек. Тогда супруги не могли найти времени даже на сон.

- Было тяжело, но выкрутились же, - философски замечает Оксана. - Я считаю, что если в семье много детей, это очень здорово! Кто знает, может, и еще будут. Загадывать не станем. Но, думаю, четверняшки уже не получатся.

НЕ МАЛЫШИ, А МОДНАЯ ГРУППА

Несмотря на постоянные родительские хлопоты, Оксана и Виталий иногда умудряются побыть вдвоем и, как было до пандемии, сходить в кино или на романтическую прогулку. С детьми в это время сидят либо бабушки, либо друзья, которых у Морозовых много.

Родственники даже завели аккаунт в Инстаграме, где рассказывают о жизни четверняшек. Идею подал муж Оксаниной сестры, он же сначала и вел страничку. Сначала многодетная мать всерьез это не воспринимала, но потом «сдалась» и стала сама публиковать забавные фото детей и рассказы о них. На страничку уже подписались почти 10 тысяч пользователей, а трогательные фотографии ребятишек набирают сотни лайков.

Кстати, назвали аккаунт так, будто малыши, которым еще нет и года, - участники популярной музыкальной группы bard_four. Bard, как вы уже догадались, - первые буквы имен. Кто знает, может, действительно за этими петербургскими четверняшками - будущее российской эстрады. Делаем ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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