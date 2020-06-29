«Рука отекла от плеча до кисти»: Змея укусила ребенка во время купания на озере Донцо в Ленобласти

В последние недели в Петербурге и Ленобласти стоит жаркая погода – народ ринулся к озерам, на дачи и в леса. Однако есть и обратная сторона солнечных дней: то и дело люди встречаются со змеями. Более того – уже известно о нескольких случаях нападения гадюк на детей в Санкт-Петербурге. Только на прошлой неделе трое малышей попали в больницу. Кроме того, в соцсети сейчас активно обсуждают случай на озере Донцо в Ленобласти. На так называемых «петербургских Мальдивах» несколько дней назад гадюка укусила мальчишку прямо в воде. Отдых, к сожалению, закончился в реанимации. Об этом мать ребенка рассказала на своей странице Instagram.

– Мы купались, когда кто-то закричал: «Змея в воде!», – делится мама мальчика. – В сантиметре от детей плавала гадюка! Все выбежали из воды, дети ревут, испугались, мужики забросали ее камнями и выбросили.

Рука малыша сильно отекла после укуса.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как оказалось, в считанные секунды змея успела наброситься на малыша. Мама сразу же отвезла ребенка в ближайшую больницу. Со слов женщины, сделав необходимые процедуры, медики отпустили его домой. Но на этом история не закончилась.

– Дома к вечеру рука отекла от плеча до кисти, сын плакал, не мог шевелить, и нас на «скорой » увезли в больницу, – добавляет петербурженка.

Сейчас состояние мальчика стабильное. А его мама не перестает предупреждать народ в соцсетях: «Будьте осторожны!». К слову, гадюка даже попала в объектив фотокамеры, когда с резвящимися детьми в воде делали снимки.

Уже после случившегося на озере Донцо змею заметили на фото.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что неприятные встречи со змеями могут произойти не только у самой воды, но и на полянках, у камней, у корней деревьев в лесах, у болот. Поэтому в сезон их активности нужно быть особенно внимательными и осторожными на природе. Особенно – в жаркую солнечную погоду.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если встретился со змеей:

- Не делайте резких движений, лучше всего – спокойно отойдите в сторону, «пропустив» змею;

- Помните, что змеи обычно не нападают первыми, а делают это, когда чувствуют опасность;

- Высокие резиновые сапоги и закрытая одежда при походе в лес сможет обезопасить от нападения змеи;

- Во время отдыха на потенциально опасных территориях осматривайтесь и будьте внимательными.

Что делать, если укусила гадюка:

- Первым делом нужно вызвать «скорую» или отправиться самостоятельно в ближайшее медучреждение;

- Чем скорее будет оказана медицинская помощь – тем лучше;

- Важно обездвижить укушенную конечность, поскольку обычно она быстро отекает;

- Пейте побольше воды – это поможет вывести токсины, если гадюка выпустила яд;

- Чтобы не навредить, лучше всего не трогать место укуса до приезда медиков. Но можно его дезинфицировать.