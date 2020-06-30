2020-06-30T20:42:24+03:00
Происшествия

Дерево рухнуло на две машины с людьми во время шторма в Санкт-Петербурге

Упавший клен расплющил «Ладу Весту» и сильно помял «Рено»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за упавшего на машины дерева пострадали четыре человека. Фото: vk.com/spb_todayИз-за упавшего на машины дерева пострадали четыре человека. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Упавшее дерево придавило сразу две машины с людьми. Инцидент произошел днем 30 июня на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге. Во время шторма сильный ветер ломал и крушил в городе все подряд. Высокий клен он уронил как раз в тот момент, когда по дороге ехали два встречных автомобиля.

- По состоянию на 19.15 подразделения по Санкт-Петербургу совершили 100 выездов из-за падения (или угрозы) деревьев, еще – из-за слабо закрепленных конструкций. Пострадали четыре человека и пять автомобилей, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Все четверо пострадавших – с Институтского проспекта. «Удачно» рухнувший клен расплющил крышу «Ладе Весте» и помял «Рено Сандеро». В обоих ехали водители с пассажирами.

- Упало дерево на Институтском проспекте, 19. Раздавило «Весту», есть пострадавшие. Службы на месте, - сообщали в соцсетях очевидцы происшествия.

На место ЧП срочно прибыли две машины реанимации. Врачи оказали помощь двум молодым людям и двум девушкам, после чего забрали их в больницу. Состояние у всех – средней степени тяжести. Распиливать рухнувший клен пришлось пожарным.

Надо сказать, что из-за шторма деревья падали во всех районах Санкт-Петербурга. В Приморском, к примеру, даже пришлось остановить движение пригородных электричек, так как могучий ствол растения лежал прямо на рельсах.

Дерево рухнуло на две машины с людьми в Санкт-Петербурге.Видео: Телеканал "Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24