Дерево рухнуло на две машины с людьми во время шторма в Санкт-Петербурге

Упавшее дерево придавило сразу две машины с людьми. Инцидент произошел днем 30 июня на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге. Во время шторма сильный ветер ломал и крушил в городе все подряд. Высокий клен он уронил как раз в тот момент, когда по дороге ехали два встречных автомобиля.

- По состоянию на 19.15 подразделения по Санкт-Петербургу совершили 100 выездов из-за падения (или угрозы) деревьев, еще – из-за слабо закрепленных конструкций. Пострадали четыре человека и пять автомобилей, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Все четверо пострадавших – с Институтского проспекта. «Удачно» рухнувший клен расплющил крышу «Ладе Весте» и помял «Рено Сандеро». В обоих ехали водители с пассажирами.

- Упало дерево на Институтском проспекте, 19. Раздавило «Весту», есть пострадавшие. Службы на месте, - сообщали в соцсетях очевидцы происшествия.

На место ЧП срочно прибыли две машины реанимации. Врачи оказали помощь двум молодым людям и двум девушкам, после чего забрали их в больницу. Состояние у всех – средней степени тяжести. Распиливать рухнувший клен пришлось пожарным.

Надо сказать, что из-за шторма деревья падали во всех районах Санкт-Петербурга. В Приморском, к примеру, даже пришлось остановить движение пригородных электричек, так как могучий ствол растения лежал прямо на рельсах.