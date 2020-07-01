«Наша девочка доехала до родного дома»: Прах блогерши Насти Тропицель, погибшей в ДТП на Бали, привезли в Санкт-Петербург

Прах 18-летней Насти Тропицель в среду, 1 июля 2020 года, доставили в Санкт-Петербург. Молодая девушка-блогер погибла 11 дней назад на Бали в ДТП на мотоцикле. На прошлой неделе состоялась первая церемония прощания на острове. Часть праха родители девочки привезли в Петербург, чтобы захоронить его здесь.

- Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звездный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад, - написали родители Анастасии.

nastyatropi Настя с инструктором, с которым у них завязались отношения

Также они пожелали всем беречь себя и своих близких.

- Надеюсь, боль со временем стихнет, но останется с нами навсегда.

Дата похорон, которые пройдут в Санкт-Петербурге, еще не названа. Родители пообещали, что расскажут о месте и времени, чтобы все желающие могли попрощаться с их дочерью.

Настя Тропицель стала известно благодаря своей активной жизни в социальных сетях. Уже в 15 лет она стала зарабатывать и вскоре стала миллионершей. Девушка погибла на Бали. Она выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. 25 июня девушку кремировали на Бали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786883" frameborder="0"></iframe> Последний день рождения.У 18-летней блогерши Насти Тропицель было все: миллионные доходы, красивая жизнь и много планов. Но им не суждено было сбыться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти

Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Мотоциклист тянет тебя вниз": перед гибелью в ДТП блогерши Насти Тропицель отец просил ее взяться за ум

Между 18-летней девушкой-миллионершей и родителем состоялась беседа на повышенных тонах (подробности)