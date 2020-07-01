«Наша девочка доехала до родного дома»: Прах блогерши Насти Тропицель, погибшей в ДТП на Бали, привезли в Санкт-Петербург
Прах 18-летней Насти Тропицель в среду, 1 июля 2020 года, доставили в Санкт-Петербург. Молодая девушка-блогер погибла 11 дней назад на Бали в ДТП на мотоцикле. На прошлой неделе состоялась первая церемония прощания на острове. Часть праха родители девочки привезли в Петербург, чтобы захоронить его здесь.
- Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звездный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад, - написали родители Анастасии.
Также они пожелали всем беречь себя и своих близких.
- Надеюсь, боль со временем стихнет, но останется с нами навсегда.
Дата похорон, которые пройдут в Санкт-Петербурге, еще не названа. Родители пообещали, что расскажут о месте и времени, чтобы все желающие могли попрощаться с их дочерью.
Настя Тропицель стала известно благодаря своей активной жизни в социальных сетях. Уже в 15 лет она стала зарабатывать и вскоре стала миллионершей. Девушка погибла на Бали. Она выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. 25 июня девушку кремировали на Бали.
Последний день рождения.У 18-летней блогерши Насти Тропицель было все: миллионные доходы, красивая жизнь и много планов. Но им не суждено было сбыться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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