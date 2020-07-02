Стало известно, когда откроют Михайловский и Летний сады в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург продолжает возвращаться к нормальной жизни, по с некоторыми коррективами из-за пандемии. Так, в городе уже открылись некоторые сады и парки, на будущей неделе заработают музеи и спортивные залы. А для тех, кто соскучился по главным тенистым аллеям с историческими деревьями, Русский музей подготовил сюрприз. Совсем скоро откроется Михайловский сад, а следом за ним и Летний.

- 8 июля для посещения откроется Михайловский сад Русского музея. 15 июля гостей примет Летний сад, - рассказали в пресс-службе Русского музея.

Разумеется, чтобы прогуляться по саду, посетителям нужно будет соблюдать правила: безопасная дистанция не менее 1,5 метров друг от друга, наличие маски и одноразовых перчаток.

Конечно, такие условия не всем по вкусу, особенно жарким летом. Однако такие меры должны помочь сдержать очередную волну коронавируса.

Уже завтра, 3 июля, откроются парки Петергофа. На его территории также работают правила с масками и дистанцией. Кроме того, руководство отменило продажу бумажных билетов в кассах. Приобрести проходку можно только на сайте онлайн.

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