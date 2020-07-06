«У нас одна цель - всегда побеждать»: Сергей Семак поделился первыми эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020

Для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 5 июля стало не только днем победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 2020, но и днем, когда его чествуют в качестве дедушки. Своими впечатлениями об этой знаковой дате Сергей Богданович поделился сразу после матча с "Краснодаром".

- Защищать титул сложнее, конечно, потому что все ждут, у нас нет права на ошибку, - улыбался Сергей Семак. - Но, конечно, я счастлив, потому что ребята заслужили победу своим отношением к делу. В таких условиях работать сложно. Это неописуемые эмоции. Для меня это двойной праздник. Моя любимая старшая дочь родила мне внучку. У меня сегодня золотой дубль, вернее не у меня, а у дочери. Но наши внуки отомстят нашим детям (смеется).

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

- Это была идеальная игра?

- Второй тайм был очень хороший и качественный с нашей стороны. Первый тайм мне не понравился, мы можем и должны играть лучше. Но график плотный, эмоции. Все достаточно не просто, в жару играть... Но ребята молодцы, второй тайм просто блестяще.

zenit_spb "Зенит" празднует победу под песню группы "Ленинград"

- Какая цель у вашей команды на оставшиеся игры?

- Цель всегда одна - выигрывать в каждой игре. Будем стараться играть, будем проводить ротацию, будем давать играть тем, кто мало играл. Но по сути мы всегда хотим побеждать.

Сергей Семак рассказал о победе над "Краснодаром".

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