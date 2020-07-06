2020-07-06T14:49:38+03:00
Звезды

Первый в России автокинотеатр начал работать в Санкт-Петербурге

Посмотреть шоу можно в машине или такси, а выходить из салона авто без маски запрещено
Анна ПОСЛЯНОВА
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Попасть в автотеатр возможно только на легковушке: ни пешком, ни на велосипеде не пропустят. Фото: «Игора Драйв»Попасть в автотеатр возможно только на легковушке: ни пешком, ни на велосипеде не пропустят. Фото: «Игора Драйв»
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Новое время – новые форматы: коронавирус толкнул на изобретение театральных жанров труппу «Ленинград Центра». В автоспортивном комплексе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, в окружении гоночных трасс, появился автотеатр. В зале под открытым небом – только «партер». Вместо мягких кресел – автомобили зрителей. Представление назвали «Драйв Шоу».

Премьера театрального представления на автодроме в районе деревни Новожилово состоялась 4 июля. Под новую площадку – с огромной сценой, экранами и машино-местами – приспособили постановку «Timeless. Люби меня крепко».

Танцевально-акробатические номера разворачивались прямо между автомобилями. Фото: «Ленинград Центр»

Танцевально-акробатические номера разворачивались прямо между автомобилями. Фото: «Ленинград Центр»

– После нескольких месяцев перерыва артисты вышли на сцену, чтобы радовать зрителей и дарить невероятные эмоции, – поделились впечатлениями в «Ленинград Центре». – Мы счастливы возможности снова встретиться с вами!

Вокальные партии поддерживали звуком клаксона, танцевально-акробатические номера «выплескивались» за пределы сцены и разворачивались прямо между автомобилями, а вместо аплодисментов зрители мигали поворотниками. По сути, первый автотеатр страны стал еще и модным интерактивным.

Попасть в автотеатр возможно только на легковушке: ни мотоцикл, ни велосипед не пропустят.

– Если у вас нет машины, вы можете воспользоваться услугами каршеринга или такси, – предлагают в «Игоре Драйв». – Количество людей в легковом автомобиле не должно превышать число, предусмотренное техническими характеристиками транспортного средства. Зрители не могут покидать свой автомобиль в течение всего мероприятия, исключение составляет посещение туалета или обращение за экстренной помощью, при этом при выходе из автомобиля наличие маски обязательно.

Завершилось представление фейерверком. Фото: «Игора Драйв»

Завершилось представление фейерверком. Фото: «Игора Драйв»

А вот перекусить в автотеатре, в отличие от обыкновенного, не возбраняется. Более того, меню зрителям вручают прямо на входе, а заказы принимают через мессенджер WhatsApp.

Правда, визит в автотеатр – детище одного известного российского банка, проектами которого являются и «Игора Драйв», и «Ленинград Центр», – стоит недешево: за машино-место на галерке придется отдать 4 000 рублей, а припарковаться на полтора часа прямо перед сценой будет стоить 12 000 рублей. Ближайшее представление намечено на следующую субботу, 11 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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