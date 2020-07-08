«Коньяк закусывали красной икрой, пока тело Ещенко лежало в соседней комнате»: Свидетель раскрыл подробности вечеринки у Соколова после убийства аспирантки

В Санкт-Петербурге продолжается суд над 64-летним бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившем и расчленившем свою 24-летнюю невестку - аспирантку Анастасию Ещенко. Историк застрелил девушку во время ссоры, после чего расчленил и стал выбрасывать части тела в реку Мойку. Самое ужасное, что во время расследования выяснилось, что сразу после расправы над Настей Соколов созвал гостей. Один из них - доцент кафедры истории войн и военного искусства Военно-морской академии Олег Вербовой - сегодня давал показания в суде. Многое из сказанного Вербовой уже рассказывал "Комсомолке" в эксклюзивном интервью. На вопрос судьи вспомнить, до скольки в тот вечер 8 ноября 2019 года они были у Соколова в квартире, Вербовой не вспомнил и пожаловался на возраст - все-таки уже 73 года, сами понимаете...

Олег Вербовой рассказал, как прошла вечеринка после убийстваФото: Артем КИЛЬКИН

- Блестящий человек Олег Валерьевич, - начал свое выступление Олег Вербовой. - Я считаю это трагический случай, а его как специалиста я уважаю. Мы лучшие друзья, проводили День красной армии в Царском селе, там такие реконструкции устраивали. Он вспыльчивый человек, что тут говорить. Я тоже вспыльчивый. Он вспыльчивый, чтобы добиться поставленной задачи. Он готовит к бою людей, он же, как генерал. Естественно, может накричать. Но только, чтобы порядок навести. Нецензурные слова употребляет - Россия ведь. Личной жизнью его не интересовался. С первой супругой, на мой взгляд, у него были ровные отношения.

Соколов с интересом слушал свидетелейФото: Артем КИЛЬКИН

- Вы в тот вечер пришли к Соколову домой один? - уточнил судья.

- Нет, с капитаном 2 ранга Костей, - ответил Вербовой. - Мы с ним три года подряд ходили к Соколову. Он очень увлекался историей. В 17 году встречались, ну понятно, как три мужика сидели. Также было в 18 году, он тогда вернулся из Сирии. Она (речь про Ещенко, - примеч.Авт.) тогда тоже где-то была, вернулась около 10 вечера. Нчала указывать, что тут что-то не так, командовала. Я подумал: ну, все, Олег Валерьевич нашел себе человека, который будет тобой командовать. Там был исторический спор. Он ей корректно все объяснил, а она пыталась наехать. Он спокойно реагировал. Ровно через год, в 2019 году, Костя снова вырывается со своего корабля, чтобы пообщаться с великим человеком, великим историком.

Анастасия была убитаФото: СОЦСЕТИ

- Можете вспомнить подробности того вечера?

- Мы об этой встрече договорились 5 ноября. Костя к Сиру же ехал, поэтому купил 700-граммовую бутылку "Хеннеси", икру и тарталетки, - пояснил Вербовой. - Но мы не шли к нему напиваться, мы шли общаться. Вид был у Соколова усталый. Нарушений психики не видел. Корректный, спокойный. Он был в рубашке и в пуловере. Мы прошли в комнату, где у него богатейшая библиотека, мундиры, доспехи, ножи и сабли. Это комната - музей. Мы сели, открыли, выпили, и они стали общаться. Костя задает колючие вопросы по истории, а Олег Валерьевич отвечает. Просидели два часа и ушли в 22:15, он остался дома один. Традиционный разговор был - наполеоновская эпоха, войны, сражения.

Историк также поспешил просветить суд и во время своего выступления рассказал о том, что "Соколова знает Европа и все его называют "сир".

- Сир - это как у нас обращение "ваше величество", - уточнил Олег Вербовой. - Так и прижилось. Ничего в этом не вижу. Нормально, заслуженно. Это просто уважение. Его так общество определило, вся Европа. Олег Валерьевич - большой заигравшийся мальчик. Заучить французский язык досконально, копаться в зарубежных архивах. У Олега Валерьевича есть оппонент, для нас, историков, одиозная фигура - Понасенков. Мерзавец! У них были острые отношения. Он подсылал своих людей на прекрасные лекции Соколова. Приходили провокаторы.

Адвокат семьи Ещенко Александра БакшееваФото: Артем КИЛЬКИН

- Как вы узнали о случившемся?

- В субботу я возвращаюсь с занятий, мне звонит декан истфака ЛГУ имени Пушкина и говорит: "Ты представляешь?". Все было, как всегда. Соколов даже не пытался нас выпроводить.

Вербовой также заявил в суде, что следил за расследованием этого дела, читая статьи в газете "Комсомольская правда".

- Я когда в "Комсомольской правде" увидел фотографии с балов (исторические реконструкции - прим.ред.), я им позавидовал, их жизни, - пояснил историк.

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Спасатель Илья Душкин: От него пахло алкоголем

Заслушали сегодня в суде и показания одного из сотрудников МЧС, который 8 ноября 2019 года был одним из тех, кто приехал спасать тонущего человека в Мойке... Илья Душкин вспомнил, как доставал тогда Соколова из ледяной воды, как в его рюкзаке потом обнаружили женские руки.

Спасатель рассказал, как вел себя Соколов после спасения из МойкиФото: Артем КИЛЬКИН

- В ноябре работал старшим пожарным во 2-ой пожарно-спасательной части на Садовой, - рассказал Илья. - В ночь с 8 на 9 ноября был на дежурстве с коллегами Кириллом Бобровским и Максимом Четвериковым. Поступила заявка от диспетчера: человек в воде. Мы приезжаем на набережную реки Мойки, видим подсудимого в воде, у спуска (гранитная лестница, - прим.Ред.). У него с собой был рюкзак в руках. Я с Кириллом вытащил его из воды. Рюкзак как был с ним, так он с ним и ушел. Он его в руках держал. Наше дело спасать, мы его вытащили и передали в машину скорой помощи. Полиция тоже сразу приехала. Взяли данные для своей службы: ФИО и год рождения. Я у него не спрашивал, как в воде оказался. Про рюкзак ничего не спрашивал. Я почувствовал запах алкоголя. У меня было ощущение, что у него произошло обострение психического заболевания. Потому что прижимал к себе рюкзак, в общем, нетипично вел себя для человека, который искупался в Мойке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789340" frameborder="0"></iframe> Друг доцента Соколова Олег Вербовой рассказал в суде, как был у него в гостях сразу после убийства.Артем КИЛЬКИН

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