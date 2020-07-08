Кокорин выйдет: «Зенит» и «Сочи» объявили составы на игру

Петербургский «Зенит» и ФК «Сочи» объявили стартовые составы на сегодняшнюю игру, которая пройдет на «Газпром Арене». Главная интрига матча была в том, выпустит ли Семак основных игроков и сыграет ли против «Зенита» Александр Кокорин. И то и другое сбылось.

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (капитан команды), - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

В запасе останутся: Александр Васютин (голкипер), Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Даниил Шамкин, Сердар Азмун

Таким образом, Сергей Семак дал отдохнуть капитану команды Браниславу Ивановичу и не включил в состав основного вратаря Андрея Лунева.

Что касается гостей с берегов Черного моря, то они приехали в Петербург в самом боевом настроении.

А "Сочи" готов дать бой чемпиону. Фото: Твиттер ФК "Сочи"

С первых минут на поле появятся Александр Кокорин, Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля и другие экс-зенитовцы, ныне выступающие за «Сочи».

Немногочисленных зрителей, а на стадионе будут присутствовать около шести тысяч человек - 10% от вместимости, футболисты должны порадовать красивой игрой. С одной стороны «Зениту» ничего не нужно - чемпионство уже в кармане, а с другой, наверняка хочется выиграть перед торжественным вручением кубка.

Да и «Сочи» недавно стоявший навылет из Премьер-Лиги, теперь находится лишь в нескольких очках от еврокубков. Да и бывшие зенитовцы наверняка захотят многое доказать бывшему клубу.

Напомним, что матч начнется в 18:00 по петербургскому времени.