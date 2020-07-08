2020-07-08T12:53:42+03:00
Спорт

Кокорин сыграет против «Зенита» в матче с «Сочи»

Встреча 27-го тура пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕР
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Бывшая звезда "Зенита" сыграет против "Зенита" за "Сочи".Бывшая звезда "Зенита" сыграет против "Зенита" за "Сочи".Фото: Александр ГЛУЗ
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Александр Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в сегодняшнем матче против «Зенита». Ранее сообщалось, что за выход арендованного у сине-бело-голубых футболиста южанам придется заплатить астрономическую компенсацию до 40 миллионов рублей.

- Дело не в участии Кокорина в матче против «Зенита», а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, он имеет право играть, - заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

Он также отметил, что гораздо обыгрывать противника, когда тот находится в в сильнейшем составе всегда приятнее.

А вот также арендованный у «Зенита» полузащитник Андрей Мостовой на поле точно не выйдет. По нему сочинский клуб обязательств перед петербуржцами не выполнил.

Напомним, что «Зенит» уже завоевал чемпионство и после матча с «Сочи», вне зависимости от исходы, сине-бело-голубые получат кубок Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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