Врачу-анестезиологу, который насиловал пациенток под наркозом, дали 10 лет тюрьмы

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по громкому делу врача-анестезиолога, которого обвиняли в изнасиловании пациенток, находившихся под наркозом. Ближайшие 10 лет медик проведет за решеткой.

- Установлено, что обвиняемый, работая в городском консультативно-диагностическом центре, совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. - Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима.

Кроме этого, по освобождении, медику запрещено заниматься врачебной деятельность в течении шести лет с ограничением свободы на один год. В течение этого срока уже отсидевший врач не сможет выезжать за пределы муниципального образования, где будет жить по выходу из тюрьмы. А также он обязан раз в месяц являться в полицию для регистрации.

Напомним, что дело врача-насильника прогремело в конце 2018 года. Тогда на 58-летнего анестезиолога с блестящей репутацией и 35-летним стажем пожаловались трое девушек, две из которых были несовершеннолетними. Они заявили, что пока были под действием наркоза, медик насиловал их. Врача взяли прямо на рабочем месте.

Позднее следователи доказали два эпизода изнасилования и еще четыре - насильственных действий сексуального характера. По ним врачу светило до 15 лет тюрьмы, но суд ограничился десятью.

Кроме того, по решению судьи, с обвиняемого в пользу одной из девушек-подростков, взыскано 70 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.