В ФСИН рассказали, как экс-доцент СПбГУ Олег Соколов отмечает свой день рождения в СИЗО

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку, отмечает день рождения. 9 июля 2020 года историку исполнилось 64 года. И если раньше в этот день он собирал поздравления от друзей со всего мира и проводил в честь балы, то теперь бывшему преподавателю приходится довольствоваться вниманием сокамерников в СИЗО. Напомним, Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки-любовницы, находится "Крестах". "Комсомолка" узнала, сделают ли там поблажки для заключенного в день его рождения.

- В СИЗО не предусмотрены какие-либо поблажки в день рождения подсудимых, - пояснили "КП-Петербург" в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Все проходит по обычному распорядку дня.

Соколов обвиняется в убийстве Анастасии ЕщенкоФото: СОЦСЕТИ

То есть, праздничного ужина или встречи с близкими Соколову ждать не стоит. Также как и отбоя раньше других.

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Сейчас Соколов готовится к очередному заседанию суда - оно состоится 13 июля. Ожидается, что на нем будут допрошены свидетели со стороны обвинения. Ранее на процессе выступил друг Соколова, который рассказал, что после убийства доцент устраивал вечеринку с коньяком и красной икрой, в то время как в соседней комнате остывало тело только что убитой аспирантки Ещенко.

Также вскоре Соколову придется ответить, зачем он после убийства звонил в посольство Франции в России. Адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко считает, что доцент хотел бежать из страны.

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