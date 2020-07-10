2020-07-10T17:59:53+03:00
Общество

Стало известно, какие автобусные маршруты закроют в Санкт-Петербурге летом 2020 года

В Смольном обновили список на сокращение в рамках транспортной реформы
Петр КИБЕР
Поделиться:
В 2020 году в Петербурге планируют закрыть пять социальных и 22 коммерческих маршрута.В 2020 году в Петербурге планируют закрыть пять социальных и 22 коммерческих маршрута.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Власти Санкт-Петербурга обновили список автобусных маршрутов, которые будут закрыты уже летом 2020 года. Свежие и актуальные данные привел городской Комитет по транспорту.

- Полностью ликвидируют «школьный» маршрут №99Шк, необходимость в котором полностью отпала после строительства школы в Бургах, - пишет газета «Петербургский дневник».

Также не вернется автобус №467, закрытый еще в 2019 году. Он ходил от станции метро «Улица Дыбенко» до 54-го километра Мурманского шоссе. Им часто пользовались дачники и садовода. Тогда причиной закрытия стала ликвидация разворотного кольца шоссе. А сейчас возобновление движения не актуально, так как 467-й заменяют 13 существующих автобусных маршрутов.

В очереди на закрытие стоят еще три социальных маршрута: №№ 32, 64А, 103. Причина - низкий пассажиропоток.

Кроме этого, с июня 2020 года по соглашению с перевозчиками, могут закрыть 22 коммерческих маршрута, номера которых пока не называются.

- Они дублируют «социальный» транспорт и не были востребованы жителями в последнее время, - подчеркнули в Смольном.

Напомним, что нынешним летом в Петербурге должна была начаться масштабная транспортная реформа, в рамках которой с улиц города планировали убрать большую часть маршруток. Все оставшиеся коммерческие автобусы обязывались начать работать по единым тарифам и правилам. В том числе перевозить льготников. Однако из-за коронавируса реформа перенесена на ноябрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следующая остановка «Зенит»: В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь знаменитого футбольного клуба
По словам гендиректора клуба Александра Медведева, это большой подарок как болельщикам, так и всей команде, которая стала чемпионом России 2020
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
Новости 24
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы
Теплоходы запустили из центра Санкт-Петербурга до Севкабель Порта
В Центре Алмазова возобновили амбулаторный прием пациентов
Эрмитаж и Мариинский театр вошли в федеральный список системообразующих предприятий
Виталий Милонов объявил, что уходит в оппозицию
Семьи погибших над Синаем собирают деньги на первый крест для храма
Депутата ЗакСобрания Ленобласти обвинили в мошенничестве на 29 млн рублей
Автора закона о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге: «Масштабы проблемы со стороны протестующих преувеличены»
Екатерининский дворец открывается с ограничениями из-за коронавируса
Из-за ремонта дороги на месяц перекроют Северный проспект в Санкт-Петербурге
Стало известно, будут ли переименовывать станцию метро «Шушары» в Санкт-Петербурге
Смольный поддержал переименование станции «Новокрестовской» в «Зенит»
«Зенит» пообещал оплатить переименование «Новокрестовской»
Академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Граница с Финляндией останется закрытой минимум до 11 августа
Росприроднадзор выяснил, кто «отравил» реку Славянка в Санкт-Петербурге
Петербурженка сядет в колонию на 6 лет за продажу поддельных путевок в «Артек»
Пятеро таможенников пойдут под суд за взятку в Санкт-Петербурге
УФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза
МЧС предупреждает о грозах, дожде и сильном ветре в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля
Мошенницу из Санкт-Петербурга, продававшую путевки в лагерь «Артек», приговорили к 6 годам колонии