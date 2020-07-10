Стало известно, какие автобусные маршруты закроют в Санкт-Петербурге летом 2020 года

Власти Санкт-Петербурга обновили список автобусных маршрутов, которые будут закрыты уже летом 2020 года. Свежие и актуальные данные привел городской Комитет по транспорту.

- Полностью ликвидируют «школьный» маршрут №99Шк, необходимость в котором полностью отпала после строительства школы в Бургах, - пишет газета «Петербургский дневник».

Также не вернется автобус №467, закрытый еще в 2019 году. Он ходил от станции метро «Улица Дыбенко» до 54-го километра Мурманского шоссе. Им часто пользовались дачники и садовода. Тогда причиной закрытия стала ликвидация разворотного кольца шоссе. А сейчас возобновление движения не актуально, так как 467-й заменяют 13 существующих автобусных маршрутов.

В очереди на закрытие стоят еще три социальных маршрута: №№ 32, 64А, 103. Причина - низкий пассажиропоток.

Кроме этого, с июня 2020 года по соглашению с перевозчиками, могут закрыть 22 коммерческих маршрута, номера которых пока не называются.

- Они дублируют «социальный» транспорт и не были востребованы жителями в последнее время, - подчеркнули в Смольном.

Напомним, что нынешним летом в Петербурге должна была начаться масштабная транспортная реформа, в рамках которой с улиц города планировали убрать большую часть маршруток. Все оставшиеся коммерческие автобусы обязывались начать работать по единым тарифам и правилам. В том числе перевозить льготников. Однако из-за коронавируса реформа перенесена на ноябрь 2021 года.