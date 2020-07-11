Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму, выбивая мяч от ворот

Нелепую травму получил вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев. В концовке матча с «Ахматом» он выбивал мяч от ворот и на ровном месте повредил ногу. Да так серьезно, что увозить голкипера с поля пришлось на санитарной электрокаре.

- Ох! Лунев получил повреждение, выбивая мяч от ворот. Врачи на поле. Замена: выходит Кержаков, - сообщал клубный твиттер «Зенита» по ходу матча.

Уже позднее стало ясно, что повреждение оказалось серьезным. Это после матча подтвердил главный тренер сине-бело-голубых.

- К сожалению, в ближайших матчах он вряд ли сможет нам помочь. Буду рад ошибиться, но первое впечатление такое. Повреждение у него есть, - заявил Сергей Семак в эфире YouTUBE-канала Российской Премьер-Лиги.

Впрочем, с голкиперами у клуба с берегов Невы все обстоит неплохо. Есть и надежный Михаил Кержаков и перспективный Александр Васютин. Тем более, что «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство и может доигрывать чемпионат полурезервным составом, какой и прилетел на матч в Грозный.

Надо сказать, что игра закончилась вничью со счетом 1:1 и первый гол на шестой минуте пропустил именно «Зенит». Его в свои ворота «привез» Лунев, который коряво выбивал мяч и катнул его на ногу сопернику. Отыграться удалось усилиями Дриусси, но большего сделать гости не смогли.