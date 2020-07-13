Запрет на работу торговых комплексов в Санкт-Петербурге продлили на две недели

Власти Санкт-Петербурга вновь не разрешили открыться городским торговым центрам и торгово-развлекательным комплексам. Несмотря на очередное ослабление карантинных мер с 13 июля, запрет на работу ТЦ и ТРК продлили еще на две недели.

- С 13 июля возобновляется в полном объеме работа салонов красоты, парикмахерских (по предварительной записи), тренировочных баз, а также оказание банных и некоторых бытовых услуг. Остальные ограничения продлеваются по 26 июля, - сообщает пресс-служба Смольного.

Таким образом, закрытыми в Петербурге остаются крупные торговые центры - работать могут лишь магазины, имеющие отдельный вход и продовольственные супермаркеты. Кроме этого закрытыми остаются кинотеатры, театры, кафе, бары и рестораны (кроме летних террас и обслуживания навынос), а также парки аттракционов, включая самый крупный - «Диво Остров».

Причиной нежелания снять все ограничения, в Смольном называют все еще непростую ситуацию с распространением коронавируса. Власти города всерьез опасаются второй волны инфекции и продолжают переоборудовать стационары под прием пациентов с COVID-19.

По состоянию на утро 13 июля, в Петербурге выявлен 291 новый случай заболевания коронавирусом, еще 23 пациента умерли.