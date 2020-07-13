Дикие очереди и песни «Аббы»: первый день работы IKEA после 3-месячного закрытия обернулся коллапсом

Вавилонским столпотворением обернулось открытие магазинов IKEA после 3-месячного перерыва. 13 июля петербуржцы, изголодавшиеся по шопингу, ринулись в магазины так, будто нет ни опасности заболеть коронавирусом, ни рабочего дня. Чтобы попасть внутрь, люди приехали заранее и встали в огромные очереди, которые со временем стали еще больше. А вот внутри их встречали песнями шведской «Аббы» и улыбками персонала.

- Креативно! Молодцы ребята! Видно очень соскучились по работе! Много ли надо, чтобы расплакаться? Музыка и улыбки. До слез мило, - пишут первые гости IKEA под опубликованной в соцсетях видеозаписью с моментом открытия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790198" frameborder="0"></iframe> Открытие IKEA в Санкт-Петербурге после 3-месячного перерыва.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Увы, но у тех, кто стоял в хвосте очереди, настроение было иным. Праздник был испорчен долгим ожиданием. Покупателям приходилось часами ждать, чтобы попасть внутрь. А сама очередь растянулась по подземной парковки на сотни метров.

Людям приходится стоять в очередях по полтора-два часа.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ужас! Столько народа! Такого «праздника» не видели даже «Алые паруса». Как будто магазин первой необходимости, - возмущаются другие горожане.

При этом руководство IKEA предполагало, что открытие вызовет столпотворение. И заранее предупредило петербуржцев об этом.

Очередь тянется от входа в магазин. Сюда пускают ограниченное число посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- 13 июля, для посетителей откроются магазины ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас. Для обеспечения безопасности количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru, - говорилось в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 13:30 магазин на Парнасе был забит под завязку, а на Дыбенко хоть и полно народа, но шансы попасть на шопинг еще есть. Зайти внутрь можно исключительно в маске, а внутри нанесена разметка по полтора метра - дистанцию, которую необходимо соблюдать.

Попасть внутрь - непростая задача.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также в обоих гипермаркетах не работают рестораны, кафе и детские площадки. А магазин шведских продуктов функционирует только на Парнасе. Услуги дизайнеров кухонь и гардеробных возможны только по записи. Но в городе дизайн-студии IKEA не работают вообще, поэтому все петербуржцы дружно поехали в «Меги».