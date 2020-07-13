2020-07-13T16:39:17+03:00
Происшествия

Посетители сломали статую Венеры в первые же дни работы Петергофа

У скульптуры середины XIX века оторвали четыре пальца
Петр КИБЕР
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В Нижнем парке вандалы поломали мраморную статую.В Нижнем парке вандалы поломали мраморную статую.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Посетители всемирно известного Петергофа оказались вандалами. В первые же дни работы они повредили статую Венеры Медицейской. Ей неизвестные хулиганы оторвали четыре пальца на руке. Точнее три оторвали совсем, а один - частично.

- У Венеры Медицейской у дворца Марлин в Нижнем парке, в садике, он так и называется «сад Венеры», оторваны четыре пальца. Скульптура середины XIX века, мраморная. Естественно, что теперь она пойдет на реставрацию. Стоимость восстановления пока назвать сложно, она станет понятна после проведения экспертизы, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Государственного Музея-Заповедника «Петергоф».

У статуи Венеры из Нижнего парка Петергофа сломали четыре пальца. Фото: ГМЗ "ПетергоФ".

У статуи Венеры из Нижнего парка Петергофа сломали четыре пальца. Фото: ГМЗ "ПетергоФ".

Кто и когда совершил акт вандализма, сейчас выясняет полиция. Музейщики уже написали заявление. Вот только найти хулиганов будет очень непросто, ведь в этой части парка видеонаблюдение отсутствует.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что парки Петергофа (кроме Верхнего, который находится на реставрации), открылись для посещения 3 июля. Они были закрыты больше трех месяцев.

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С 3 июля встречать гостей будут Нижний парк, а также парки Ораниенбаум и Александрия [фото и видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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