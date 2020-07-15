2020-07-15T12:44:17+03:00
Происшествия

Собаку спасли из-под завалов на месте пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге

Животное отвезли в клинику на личном авто главы Московского района [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Собаку спасли на месте пожара на Краснопутиловской улицеСобаку спасли на месте пожара на Краснопутиловской улицеФото: принтскрин видео.
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Появилась еще одна жертва жуткого пожара утром в среду, 15 июля 2020 года, в жилом доме на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. После того, как огонь был потушен, спасатели во время разбора завалов нашли собаку. Животное быстро достали из пепла и оказали первую помощь.

- Во время разбора завалов в квартире на Краснопутиловской улице, где сегодня утром произошел пожар, обнаружили собаку, - сообщили "КП-Петербург".

Собаку оттерли от сажи, дали попить. После этого животное отвезли в ветеринарную клинику на осмотр профессионалам. Отмечается, что собаку отправили прямиком на личном автомобиле главы Московского района, где и произошло ЧП.

"КП-Петербург" уточняет информацию о состоянии собаки.

Огонь полыхал на площади всей трехкомнатной квартиры Фото: СОЦСЕТИ

Огонь полыхал на площади всей трехкомнатной квартирыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что хлопок газа в жилой пятиэтажке произошел в 8 часов утра. Местные жители услышали громкий взрыв, начался пожар. Все стекла в трехкомнатной квартире на первой этаже выбило взрывной волной.

Из горящей квартиры спасатели эвакуировали женщину. Ее госпитализировали с ожогами 70 процентов тела. Предварительно, именно она могла спровоцировать взрыв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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