«Эпидемия может растянуться на год»: Что происходит с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Ситуация за последние недели сложилась, прямо скажем, неоднозначная. С одной стороны – город постепенно снимает се больше и больше ограничений. С другой – статистика пока не дает однозначного ответа на главный вопрос: «выздоровела» Северная столица или нет. Что происходит с коронавирусом в Санкт-Петербурге - выясняла «Комсомольская правда»- Петербург .

ГОРОД РАССЛАБИЛСЯ

Пройдясь по улицам Санкт-Петербурга или хотя бы просто выглянув в окно, вы… ничего особенного не увидите. За время самоизоляции, ограничений, запретов, штрафов и прочего народ настолько устал от всеобщей нестабильности и беспокойства, что теперь расслабляется в полную силу. В маске ходит дай бог если каждый пятый. В магазины и парки, несмотря на грозные таблички «Вход только в средствах индивидуальной защиты!», пускают всех. Летние веранды – особенно по выходным – забиты битком. О дистанции в 1,5 метра напоминают только красные квадратики разметки в торговых залах, на которые, разумеется, никто не наступает.

По словам экспертов, спровоцировать вторую волну могут массовые собрания и мероприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Такая «расслабленность» (эксперты «КП»-Петербург неоднократно называли ее «карантинной усталостью), разумеется, не могла не отразиться на статистике заболеваемости. Перейдем к цифрам: 7 июня Санкт-Петербург взял уверенный курс на снижение – за следующие три недели суточный прирост упал с 303 до 217 случаев. А вот с 28 июня по 10 июля вновь подскочил до 300. Вместе с тем с 3 июля упало количество выздоровлений – если до этого их в сутки регистрировали в разы больше, чем заражений, то теперь ситуация в корне изменилась. Последние данные на 15 июля 2020 года выглядят так: 264 новых инфицированных и 167 выздоровевших. Цифры стабильно падают. Надолго ли?

- К сожалению, еще на этапе развития эпидемии мы по каким-то причинам не пошли до конца и не организовали в Петербурге жесткий карантин, как это было сделано, например, в некоторых зарубежных городах, - констатирует заместитель директора по инновационной работе НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Александр Семенов. – Тогда нам удалось бы сравнительно быстро из этого кризиса выйти. Сейчас же, по моему мнению, у нас идет некая борьба между эпидемиологическими и экономическими требованиями и нуждами. С одной стороны – эпидемию мы пока что явно не победили. С другой – нужно позаботиться о бизнесе и предприятиях, да и хочется уже скорее вернуться к нормальной жизни.

Одна из причин скачков кривой заболеваемости в Санкт-Петербурге, по мнению экспертов - недостаточная информированность населения. Так, например, данные по смертности, которые дает местный комздрав, в шесть-десять раз расходятся с данными Росстата.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАТЯЖНОЙ ПРОЦЕСС

С этим мнением согласен и другой специалист, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- К сожалению, в Санкт-Петербурге – даже если сравнивать с той же Москвой – народ с самого начала недостаточно открыто информировали о том, что это за болезнь, и к каким последствиям она приводит, - констатирует эксперт. – Возьмите ту же самую статистику смертности, которую почему-то взялись перепроверять – и в итоге выдавали людям цифры ниже реальных в несколько раз. Все это привело к тому, что народ подумал «ничего страшного!», снял маски и отправился гулять. Поэтому – неудивительно, что в Москве сейчас уровень заболеваемости стабильно падает, а вот в Санкт-Петербурге – скачет то вверх, то вниз.

По мнению специалистов, при таких условиях у Санкт-Петербурга, осталось, по сути, два выхода. Либо в городе окончательно отменят все ограничения – в том числе на посещение торговых центров и организацию массовых мероприятий – и тогда его быстро накроет пресловутая вторая волна эпидемии. Либо эпидемия станет затяжной, и статистика заболеваемости будет скакать то вверх, то вниз до тех пор, пока коронавирусом не переболеет по меньшей мере 60 % горожан, и выработается более-менее устойчивый популяционный иммунитет. Причем процесс этот может занять и полгода, и год и даже полтора.

Встретить в городе людей в масках и перчатках все сложнее и сложнее.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, к чести городского руководства стоит отметить, что окончательно снимать все «коронавирусные» ограничения Смольный все-таки не спешит. Так, накануне было объявлено, что в городе еще на две недели сдвинется открытие торговых центров – пока что его назначили на самый конец июля.

Точно так же в ближайшее время не заработают в полную силу кафе и рестораны. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе санкт-петербургской администрации, всему виной коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 14 июля он составлял 1,05 – то есть, один зараженный в день с гарантией заражал одного здорового и второго – с вероятностью в 0,05 %. В то же время для отмены всех ограничений коэффициент должен быть не выше 0,5.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Июнь 2020 года запомнится петербуржцам не только долгожданным открытием летних веранд и парикмахерских, но и рекордным уровнем смертности. Согласно данным петербургского ЗАГСа, за месяц в городе умерло 7 106 человек – больше чем когда бы то ни было за предыдущие десять лет. По словам городского комитета по здравоохранению, все дело в пике эпидемии, который в нашем городе как раз пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня.

Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни - но чуть активнее, чем следовало бы.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 15 июля 2020 года в Санкт-Петербурге:

Заразилось – 28 406 человек (+ 264 за последние сутки)

Выздоровело – 21 746

Умерло – 1 676