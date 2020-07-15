Петербургский аэропорт Пулково проверяли из-за сообщения о минировании

Спецслужбы опять проверяют петербургский аэропорт Пулково на наличие взрывных устройств. Утром 15 июля руководство воздушной гавани было вынуждено вызвать полицию и задержать несколько рейсов из-за поступившего письма с угрозами. Точно такой же инцидент произошел и накануне.

- Да, все как вчера. Только тогда сообщение о минировании поступило около 11 часов, сегодня где-то в 12:20. Мы сообщили в правоохранительные органы. Сейчас полиция и служба авиационной безопасности проверяет терминал и самолеты., - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Отметим, что во вторник из-за проверки были задержаны около десяти самолетов, которые на момент поступления угроз стояли под посадку у терминала. Специалистам прошлось проверить и их. На все про все ушло около трех часов. Естественно, что никаких взрывных устройств найдено не было.

По аналогичному сценарию происходил и сегодняшний инцидент.

- Все мероприятия, связанные с анонимным сообщением, завершены в 15:20. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пулково.

Напомним, что с конца 2019 года и все последнее время в Петербурге регулярно «минировали» здания городского и районных судов, а также различные соцучреждения. Со временем к этому так привыкли, что зачастую не прерывали работу и не проводили эвакуацию.

Требования нынешних телефонных террористов неизвестны.