Окончательно расчистили незаконную свалку, отравлявшую жителей Ленобласти

Жители Всеволожского района наконец-то могут вздохнуть спокойно: 10 июля ликвидирована самая крупная незаконная свалка региона. И это большая победа!

ЧЕРНЫЙ ДЫМ СТОЛБОМ

Впервые о горящих отходах жители Колтушей заговорили в 2014 году. Тогда в деревне Старая на частной территории площадью почти восемь гектаров образовалась свалка отходов. Туда с разных мест кто-то свозил строительный мусор, упаковки от бытовой химии, автомобильные покрышки, обломки железобетонных изделий, газобетона, сантехнику, запчасти для автомобилей, канистры с остатками горюче-смазочных материалов. Высота мусорных куч достигала шести метров! А еще на свалке горел мусор, причем на глубине двух-трех метров. Едкий дым заволакивал огромную территорию вокруг. К слову, жилые дома находятся всего-то в полутора километрах от этого полигона. После многочисленных жалоб на место выехали специалисты Роспотребнадзора и Госэконадзора. Взяли пробы грунтов, воздуха и воды.

- Тогда было зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ относительно предельно допустимых показателей, - сообщают в пресс-службе правительства. Но поскольку территория является частной собственностью, и хозяин земли мешал решению проблемы - было принято решение о введении режима ЧС с начала марта 2020 года. Следственный комитет Ленобласти даже завел уголовное дело.

Но разбирательство разбирательством, а свалку надо расчистить. Из средств резервного фонда на это дело выделили 99,6 млн рублей. В конце мая начались работы. С территории свалки в Колтушах вывезли 70 тысяч кубических метров мусора! А это почти 8 тысяч грузовиков. И хотя было нелегко, завершили уборку даже раньше установленного срока. Кстати, собственника участка обязали компенсировать все расходы на уборку, а именно 100 миллионов рублей. Кроме того, он должен заплатить штраф за ущерб природе 286 миллионов рублей. Деньги поступят в бюджет Ленобласти и пойдут на экологические цели.

Вот так выглядела территория в Колтушах еще весной...Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

ПРОБЫ ПОКАЖУТ

Специалисты взяли контрольные пробы грунта, воды и воздуха, чтобы убедиться, что вредных веществ больше нет. По результатам проверки будет собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Если пробы покажут положительный результат, режим ЧС снимут, но работа на этом не остановится.

- Сегодня комитет располагает информацией о 939 нелегальных свалках в Ленинградской области, что на двадцать процентов меньше прошлогоднего показателя, - сообщили в комитете государственного экологического надзора правительства Ленобласти. - Данные постоянно обновляются. Специалисты сами и по просьбам местных жителей находят новые несанкционированные свалки.

Виновных в стихийных свалках ждет наказание. Лучше все же возить отходы на официальные мусорки. А где они находятся?

- В Ленинградской области ТКО (твердые коммунальные отходы) принимают одиннадцать полигонов: в Сланцевском, Волосовском, Гатчинском, Волховском, Киришском, Тихвинском, Бокситогорском, Приозерском, Выборгском районах и два во Всеволожском, - перечислил врио начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов. - Отмечу, что в Кингисеппском и Лужском районах полигоны временно приостановили деятельность.

... а вот так сейчасФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

ОТХОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Как сообщил губернатор, на первую же после летних каникул сессию Законодательного собрания Ленинградской области будет внесен законопроект о порядке оборота отходов. Он предусматривает введение краткосрочных уникальных QR-кодов, по которым будет легко установить, легально вывозится мусор или нет. Отсутствие QR-кода или его несоответствие будет вести к конфискации автотранспорта.

- Емкость мусорного рынка огромная, она измеряется десятками миллиардов рублей. И, к сожалению, чем темнее схемы, тем больше заработок, - заявил Александр Дрозденко. - Но мы хотим, чтобы все было по-честному: хотите зарабатывать - работайте по правилам. Не хотите работать по закону - будут штрафы и конфискация техники.

К слову, на том самом месте в Колтушах, которое расчистили от мусора, Александр Дрозденко предложил организовать технопарк. Идея отличная и перспективная!

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться?

На сайте «Народная экспертиза», созданном при участии Общественной палаты Ленобласти, принимают жалобы на стихийные свалки. Все просто: заполняете анкету с адресом, описываете проблему и нажимаете кнопку «Отправить». Специалисты обрабатывают все поступившие сообщения.

С места вывезли 70 тысяч кубометров мусораФото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Карьер уже не тот

На прошедшем заседании экологического совета подняли также вопрос, как вернуть территориям уже закрытых после разработки карьеров их изначальный природный вид.

- Необходимо ликвидировать карьерные выемки, засыпать территорию почвогрунтом и посадить там деревья. А что мы имеем сейчас? Карьер заполняют водой, потом мы получаем тонущих людей и стихийные свалки, - отметил глава региона.

Предложение поддержано членами экологического совета. Для его реализации потребуются изменения в федеральном законодательстве. Александр Дрозденко уже внес соответствующие предложения на встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Один из возможных вариантов рекультивации - применить технологию переработки строительного грунта в «техногенный почвогрунт» или, как он называется по-другому, «рекультивант». Плюс в том, что его можно использовать для восстановления карьеров, не нарушая закон и не причиняя вреда природе.

ВОПРОС ДНЯ

Как нужно бороться с мусором и свалками?

Наталья ФИЛИППОВИЧ, координатор проекта «Школы третьего возраста»:

- Это волнующий меня вопрос, поэтому летом я вместе с подростками занимаюсь благоустройством нашего поселка. По несколько часов в день мы убираем улицы, потому что иначе с мусором никак не справиться. Такой подход помогает донести до подрастающего поколения важность поддержания порядка. После месяца такой работы подростки начинают относиться к окружающему миру более бережно.

Мария СТРЕЛКОВА, тренер конноспортивного клуба:

- Чтобы вокруг было чисто и природа не страдала, каждый просто должен следить за собой. Особенно это касается нахождения на природе. К примеру, вывезти из леса свой мусор - это немного, но уже поможет в борьбе с загрязнением.

Анна РАЙКОВА, соведущая книжного клуба, Гатчина:

- Один из способов борьбы - раздельный сбор мусора. Но не всегда для этого есть возможности. Во-первых, сложно организовывать данный процесс в квартире. Во-вторых, в городе не так много пунктов раздельной сдачи мусора, к тому же без машины сложно доставлять мешки в другой конец города. Поэтому бороться в первую очередь нужно на уровне города. Как минимум обеспечить жителям возможность заботиться о состоянии планеты.

Маргарита ФЕДОРОВА, хозяйка приюта для собак «Сердце навстречу»:

- Система переработки мусора не очень отлажена в государстве. Думаю, строительство необходимых заводов сильно улучшило бы нынешнее положение. Со своей стороны я не остаюсь равнодушной, когда вижу какую-то бумажку или бутылку на улицах города: спокойно поднимаю и кладу в мусорку. К этому же приучаю своего ребенка.

Евгений МОЧУЛОВ, пчеловод в Ропше:

- Необходимо правильно воспитывать детей. Это очень важно в современных условиях. И, конечно, отдельное внимание стоит уделить перерабатывающим заводам. Так как я проживаю в частном доме, пластиковый мусор нам приходится вывозить в город, где его можно утилизировать.

Зинаида ЗАГАЙНОВА, тревел-блогер:

- Рядом с дорогами, озерами, лесами не должно быть мусора. Мы своей семьей пытаемся раздельно собирать мусор, но, к сожалению, не всегда это получается. Также стараемся приходить в кофейни со своими кружками и не балуем ребенка лишними игрушками и одеждой, чтобы ненужных вещей скапливалось не так много.