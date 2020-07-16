Окончательно расчистили незаконную свалку, отравлявшую жителей Ленобласти
Жители Всеволожского района наконец-то могут вздохнуть спокойно: 10 июля ликвидирована самая крупная незаконная свалка региона. И это большая победа!
ЧЕРНЫЙ ДЫМ СТОЛБОМ
Впервые о горящих отходах жители Колтушей заговорили в 2014 году. Тогда в деревне Старая на частной территории площадью почти восемь гектаров образовалась свалка отходов. Туда с разных мест кто-то свозил строительный мусор, упаковки от бытовой химии, автомобильные покрышки, обломки железобетонных изделий, газобетона, сантехнику, запчасти для автомобилей, канистры с остатками горюче-смазочных материалов. Высота мусорных куч достигала шести метров! А еще на свалке горел мусор, причем на глубине двух-трех метров. Едкий дым заволакивал огромную территорию вокруг. К слову, жилые дома находятся всего-то в полутора километрах от этого полигона. После многочисленных жалоб на место выехали специалисты Роспотребнадзора и Госэконадзора. Взяли пробы грунтов, воздуха и воды.
- Тогда было зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ относительно предельно допустимых показателей, - сообщают в пресс-службе правительства. Но поскольку территория является частной собственностью, и хозяин земли мешал решению проблемы - было принято решение о введении режима ЧС с начала марта 2020 года. Следственный комитет Ленобласти даже завел уголовное дело.
Но разбирательство разбирательством, а свалку надо расчистить. Из средств резервного фонда на это дело выделили 99,6 млн рублей. В конце мая начались работы. С территории свалки в Колтушах вывезли 70 тысяч кубических метров мусора! А это почти 8 тысяч грузовиков. И хотя было нелегко, завершили уборку даже раньше установленного срока. Кстати, собственника участка обязали компенсировать все расходы на уборку, а именно 100 миллионов рублей. Кроме того, он должен заплатить штраф за ущерб природе 286 миллионов рублей. Деньги поступят в бюджет Ленобласти и пойдут на экологические цели.
Вот так выглядела территория в Колтушах еще весной...Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
ПРОБЫ ПОКАЖУТ
Специалисты взяли контрольные пробы грунта, воды и воздуха, чтобы убедиться, что вредных веществ больше нет. По результатам проверки будет собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Если пробы покажут положительный результат, режим ЧС снимут, но работа на этом не остановится.
- Сегодня комитет располагает информацией о 939 нелегальных свалках в Ленинградской области, что на двадцать процентов меньше прошлогоднего показателя, - сообщили в комитете государственного экологического надзора правительства Ленобласти. - Данные постоянно обновляются. Специалисты сами и по просьбам местных жителей находят новые несанкционированные свалки.
Виновных в стихийных свалках ждет наказание. Лучше все же возить отходы на официальные мусорки. А где они находятся?
- В Ленинградской области ТКО (твердые коммунальные отходы) принимают одиннадцать полигонов: в Сланцевском, Волосовском, Гатчинском, Волховском, Киришском, Тихвинском, Бокситогорском, Приозерском, Выборгском районах и два во Всеволожском, - перечислил врио начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов. - Отмечу, что в Кингисеппском и Лужском районах полигоны временно приостановили деятельность.
... а вот так сейчасФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
ОТХОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Как сообщил губернатор, на первую же после летних каникул сессию Законодательного собрания Ленинградской области будет внесен законопроект о порядке оборота отходов. Он предусматривает введение краткосрочных уникальных QR-кодов, по которым будет легко установить, легально вывозится мусор или нет. Отсутствие QR-кода или его несоответствие будет вести к конфискации автотранспорта.
- Емкость мусорного рынка огромная, она измеряется десятками миллиардов рублей. И, к сожалению, чем темнее схемы, тем больше заработок, - заявил Александр Дрозденко. - Но мы хотим, чтобы все было по-честному: хотите зарабатывать - работайте по правилам. Не хотите работать по закону - будут штрафы и конфискация техники.
К слову, на том самом месте в Колтушах, которое расчистили от мусора, Александр Дрозденко предложил организовать технопарк. Идея отличная и перспективная!
КОНКРЕТНО
Куда жаловаться?
На сайте «Народная экспертиза», созданном при участии Общественной палаты Ленобласти, принимают жалобы на стихийные свалки. Все просто: заполняете анкету с адресом, описываете проблему и нажимаете кнопку «Отправить». Специалисты обрабатывают все поступившие сообщения.
С места вывезли 70 тысяч кубометров мусораФото: Артем КИЛЬКИН
А В ЭТО ВРЕМЯ
Карьер уже не тот
На прошедшем заседании экологического совета подняли также вопрос, как вернуть территориям уже закрытых после разработки карьеров их изначальный природный вид.
- Необходимо ликвидировать карьерные выемки, засыпать территорию почвогрунтом и посадить там деревья. А что мы имеем сейчас? Карьер заполняют водой, потом мы получаем тонущих людей и стихийные свалки, - отметил глава региона.
Предложение поддержано членами экологического совета. Для его реализации потребуются изменения в федеральном законодательстве. Александр Дрозденко уже внес соответствующие предложения на встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.
Один из возможных вариантов рекультивации - применить технологию переработки строительного грунта в «техногенный почвогрунт» или, как он называется по-другому, «рекультивант». Плюс в том, что его можно использовать для восстановления карьеров, не нарушая закон и не причиняя вреда природе.
.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ВОПРОС ДНЯ
Как нужно бороться с мусором и свалками?
Наталья ФИЛИППОВИЧ, координатор проекта «Школы третьего возраста»:
- Это волнующий меня вопрос, поэтому летом я вместе с подростками занимаюсь благоустройством нашего поселка. По несколько часов в день мы убираем улицы, потому что иначе с мусором никак не справиться. Такой подход помогает донести до подрастающего поколения важность поддержания порядка. После месяца такой работы подростки начинают относиться к окружающему миру более бережно.
Мария СТРЕЛКОВА, тренер конноспортивного клуба:
- Чтобы вокруг было чисто и природа не страдала, каждый просто должен следить за собой. Особенно это касается нахождения на природе. К примеру, вывезти из леса свой мусор - это немного, но уже поможет в борьбе с загрязнением.
Анна РАЙКОВА, соведущая книжного клуба, Гатчина:
- Один из способов борьбы - раздельный сбор мусора. Но не всегда для этого есть возможности. Во-первых, сложно организовывать данный процесс в квартире. Во-вторых, в городе не так много пунктов раздельной сдачи мусора, к тому же без машины сложно доставлять мешки в другой конец города. Поэтому бороться в первую очередь нужно на уровне города. Как минимум обеспечить жителям возможность заботиться о состоянии планеты.
Маргарита ФЕДОРОВА, хозяйка приюта для собак «Сердце навстречу»:
- Система переработки мусора не очень отлажена в государстве. Думаю, строительство необходимых заводов сильно улучшило бы нынешнее положение. Со своей стороны я не остаюсь равнодушной, когда вижу какую-то бумажку или бутылку на улицах города: спокойно поднимаю и кладу в мусорку. К этому же приучаю своего ребенка.
Евгений МОЧУЛОВ, пчеловод в Ропше:
- Необходимо правильно воспитывать детей. Это очень важно в современных условиях. И, конечно, отдельное внимание стоит уделить перерабатывающим заводам. Так как я проживаю в частном доме, пластиковый мусор нам приходится вывозить в город, где его можно утилизировать.
Зинаида ЗАГАЙНОВА, тревел-блогер:
- Рядом с дорогами, озерами, лесами не должно быть мусора. Мы своей семьей пытаемся раздельно собирать мусор, но, к сожалению, не всегда это получается. Также стараемся приходить в кофейни со своими кружками и не балуем ребенка лишними игрушками и одеждой, чтобы ненужных вещей скапливалось не так много.
В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda
ИСТОЧНИК KP.RU
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