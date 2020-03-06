Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков
Ликвидацией незаконной свалки в Колтушах, которая периодически горит и травит местных жителей, занимаются силовики, прокуратура, Следственный комитет, МЧС и ГИБДД. Все более чем серьезно, ведь ущерб от горе-собственника мусора составил 80 миллионов рублей. Но главное – теперь во Всеволожском районе Ленобласти ввели режим чрезвычайной ситуации. Если раньше охранники свалки еще огрызались, то сейчас они не рискнули пойти против ОМОН.
- К вечеру силовые ведомства прибыли на место. Специалисты экологических лабораторий взяли пробы воздуха, почвы и воды, после чего работа продолжилась в администрации деревни Колтуши, - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.
На замусоренном месте взяли пробы воздуха, почвы и воды. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
В период с 7 по 9 марта по замерам придут заключения. В это время специалисты проведут технические расчеты на предмет вывоза мусора, на что затем выделят деньги. Сейчас при въезде на улицу Колхозную и на саму свалку выставили посты ГИБДД. Инспекторы не пропускают на территорию мусоровозы, отправляя их на штрафстоянку.
В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda
ИСТОЧНИК KP.RU