2020-03-06T22:10:16+03:00
Общество

Незаконную свалку в Колтушах перекрыли и ликвидируют с помощью силовиков

Ущерб от мусора оценили в 80 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колтушах приступили к ликвидации огромной незаконной свалки. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиВ Колтушах приступили к ликвидации огромной незаконной свалки. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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Ликвидацией незаконной свалки в Колтушах, которая периодически горит и травит местных жителей, занимаются силовики, прокуратура, Следственный комитет, МЧС и ГИБДД. Все более чем серьезно, ведь ущерб от горе-собственника мусора составил 80 миллионов рублей. Но главное – теперь во Всеволожском районе Ленобласти ввели режим чрезвычайной ситуации. Если раньше охранники свалки еще огрызались, то сейчас они не рискнули пойти против ОМОН.

- К вечеру силовые ведомства прибыли на место. Специалисты экологических лабораторий взяли пробы воздуха, почвы и воды, после чего работа продолжилась в администрации деревни Колтуши, - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.

На замусоренном месте взяли пробы воздуха, почвы и воды. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

На замусоренном месте взяли пробы воздуха, почвы и воды. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В период с 7 по 9 марта по замерам придут заключения. В это время специалисты проведут технические расчеты на предмет вывоза мусора, на что затем выделят деньги. Сейчас при въезде на улицу Колхозную и на саму свалку выставили посты ГИБДД. Инспекторы не пропускают на территорию мусоровозы, отправляя их на штрафстоянку.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU

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