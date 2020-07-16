Авиабилеты и туры за границу из Санкт-Петербурга 2020: советы туроператоров, юристов и путешественников

Петербуржцы замерли в ожидании международных перелетов из Пулково, ведь разговоры об открытии границ уже идут. Некоторые страны даже сообщили о готовности принять наших туристов, в том числе и Турция. Питают надежду петербуржцы еще и потому, что некоторые авиакомпании анонсируют вылеты за рубеж из Пулково уже в августе, а Интернет пестрит предложениями на пакетный отдых. «Комсомолка» узнала, начали ли в Петербурге скупать туры за границу и стоит ли сейчас это делать.

ЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕ ЛЕТЕТЬ

Как рассказал «КП в Петербурге» туроператор ANEX Tour, пока большинство путешественников заняли выжидательную позицию, хотя и интересуются иностранными курортами все чаще. Такую же тенденцию отмечает и другая крупная компания.

- Туры в страны, сообщившие о готовности принимать россиян в ближайшее время, на август и бархатный сезон у нас представлены, но бронирования по ним сейчас носят единичный характер, - сообщили «Комсомолке» в TEZ TOUR.

Пока в отпуск из Петербурга можно отправиться только по России.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Купить-то тур сейчас можно, однако риски каждый желающий погреться на чужбине должен оценить для себя сам.

- Граждане вправе заключать договоры по собственному усмотрению. Но не факт, что поездка состоится. Если границы откроются и если Ростуризм разрешит реализовывать туры за границу, то тогда у них все сойдется, - объяснила «Комсомолке» советник по работе с турагентствами Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, юрист Светлана Мержвинская. - Я думаю, что если границы и откроются, то к организованному туризму в ближайшее время это вряд ли будет иметь какое-то отношение.

Ждут своего часа и те петербуржцы, которые приобретали туры за границу на август по раннему бронированию, еще до всеобщего «карантина».

- Им предлагают перенести дату поездки на другой месяц или следующий год, либо вообще изменить направление тура на российские курорты, - отмечают в ANEX Tour.

Официально полеты заграницу приостановлены до 31 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так действуют в большинстве компаний. А вот с возвратом денег за тур сложнее: в непростой период пандемии операторы рискуют попросту обанкротиться, а значит, народ может вообще не получить своих денег, поэтому клиентов и просят переносить свои поездки. Многие петербуржцы именно так и поступают. Причем отправляясь в Крым или Сочи.

- Наши клиенты все чаще перебронируют несостоявшиеся поездки за границу на отдых внутри страны. Так, продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50 процентов, - делятся в TEZ TOUR.

Обычно в июле в Пулково толпы туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КСТАТИ

Регламентировать непростую ситуацию турбизнеса с отмененными поездками в ближайшее время должно постановление правительства. Оно определит порядок возврата средств по турам, которые приобрели именно до 31 марта 2020 года. Нужно иметь в виду, что новые турпакеты под этот документ не попадут.

БИЛЕТЫ В ЛЕТО

Тем не менее есть и те, кто уже подумывает о самостоятельных путешествиях за границу. К тому же на сайтах появились предложения на авиабилеты. Так, с 2 августа планирует возобновить полеты из Петербурга авиакомпания Turkish Airlines. В Турцию собираются запустить по пять рейсов в неделю, билеты в Анталью доступны уже сейчас (обойдутся от 15 тысяч рублей только в одну сторону). На август продаются и билеты венгерского лоукостера Wizz Air. Например, из Пулково в Будапешт (от 2500 рублей в одну сторону). Однако состоятся эти рейсы или нет - никто не знает, и туристам не советуют ориентироваться на эти акции.

- Авиакомпании не раз в течение этого лета объявляли о продаже билетов, начинали продавать, потом переносили даты вылета на месяц и полтора, - отметила во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Это не индикатор для понимания, откроется страна или нет. Индикатор - межгосударственные соглашения и окончательные решения органов власти.

Некоторые авиакомпании уже продают билеты за границу из Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, в начале июля в нашей стране был принят закон, по которому российским авиакомпаниям позволили не возвращать деньги за отмененные рейсы, а предоставлять клиентам ваучеры. По сути, это билет с открытой датой, по которому в течение трех лет пассажир сможет совершить свой авиаперелет. Что касается иностранных авиакомпаний, при покупке билетов из Петербурга за границу стоит уточнять их условия при отмене рейсов в период пандемии. Некоторые предлагают в случае чего перебронировать рейс или также предоставляют ваучер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международные полеты из аэропорта Пулково разрешат не раньше августа 2020: Куда смогут поехать петербуржцы

«Комсомолка» выяснила, где уже ждут наших туристов (Подробности)

Куда и за сколько можно уехать в отпуск из Санкт-Петербурга летом 2020: Карелия и Сочи вместо Европы

«Комсомолка» узнала, можно ли уже отправляться из Санкт-Петербурга на Черное море, нужна ли справка об отсутствии коронавируса и какие в этом году цены на российские курорты (Подробности)