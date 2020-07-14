Международные полеты из аэропорта Пулково разрешат не раньше августа 2020: Куда смогут поехать петербуржцы

Многие жители Санкт-Петербурга, который все еще постепенно выходит из «карантина», мечтают об иностранных курортах. Да что там о курортах: горожане соскучились даже по обычному шопингу у соседей в Финляндии. И хотя предложений на отдых внутри страны все больше (например, уже можно рвануть в Карелию, на Алтай или на море – в Сочи и Крым), петербуржцы все чаще задаются вопросом, когда возобновятся международные полеты из Пулково и куда можно будет улететь за границу в 2020 году. «Комсомолка» узнала, какие перспективы у жителей Северной столицы.

Когда откроются международные полеты из Санкт-Петербурга

Международное авиасообщение в России все еще закрыто (до 31 июля 2020 года), но уже есть «первые ласточки» – в Росавиации заговорили о его поэтапном восстановлении. Конечно, с теми странами, где ситуация по COVID-19 уже благоприятная. Список еще не определили (на 14 июля 2020 года, - примеч. авт.), но в качестве рекомендаций Роспотребнадзор уже советовал возобновить сообщение с Германией, Италией, Великобританией, Польшей, Данией, Финляндией, Венгрией, Нидерландами, Норвегией, а также с Китаем, Шри-Ланкой, Вьетнамом и Монголией. Однако еще одно важное условие – взаимность открытия границ. Европа пока не спешит принимать россиян.

Даже Хельсинки на выходные пока под запретом.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Пулково уже готово выполнять и принимать международные рейсы. Об этом сообщили в самом аэропорту. И отправили соответствующее уведомление в Росавиацию. Осталось лишь дождаться официального разрешения властей.

К слову, конечно, сразу все международные аэропорты страны не начнут отправлять рейсы за рубеж. Вероятнее всего начнут с крупных авиахабов – Москвы, Петербурга, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Казани. Поэтому здесь у аэропорта Северной столицы есть шанс оказаться одним из первых в стране.

Когда можно будет поехать из Санкт-Петербурга в Финляндию

Вместе со всем Евросоюзом не торопится принимать наших туристов и Финляндия. И хотя Суоми с 13 июля 2020 года возобновила сообщение с рядом стран, России в их числе нет. Петербуржцы могут забыть даже об однодневных поездках в Финляндию еще на месяц – закрытие границ с Россией продлили до 11 августа. Судя по всему, к этой дате «страна озер» пересмотрит дальнейшие планы.

Подать документы на туристический "шенген" в Петербурге пока нельзя.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Можно ли сделать финскую визу в Петербурге во время пандемии?

Пока визовые центры не принимают документы на туристическую визу. Подать заявление могут только представители дипмиссии, члены семьи граждан Финляндии, выезжающие на похороны, а также водители грузового международного транспорта и обучающиеся. Тем не менее наконец-то стало возможным забрать свои паспорта тем петербуржцам, которые отдали их на оформление визы еще до «карантина». Правда, пока их могут привезти только курьером на дом, а за услугу нужно будет заплатить. Сами визовые центры Финляндии в городе все еще закрыты. А вот в Выборге на получение паспорта уже можно прийти очно, сделав предварительную запись.

А что Эстония?

Перебраться на другой берег реки Нарвы у петербуржцев и жителей Ленобласти пока тоже не получится. Границы с Эстонией закрыты на неопределенное время. Также в Петербурге приостановлена и выдача туристам популярного у горожан эстонского «шенгена».

В Пулково готовы запустить международные рейсы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Какие государства готовы принять петербуржцев на отдых?

Переговоры о взаимном открытии воздушных границ с другими странами могут начаться уже 15 июля. Об этом на прошлой неделе заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Тем не менее, пока официального списка нет, но некоторые страны уже высказывались о готовности принимать российских туристов. А значит, шансы улететь на отдых из Пулково есть и у петербуржцев.

– По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Это страны, которые, безусловно, являются туристическими направлениями и пользуются большим спросом, – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По прилету из-за границы нужно будет сдавать тест на COVID-19.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, на днях российские туроператоры сообщили, что готовы возобновлять чартерные программы в Доминикану из Петербурга в октябре 2020 года. А вот из Москвы – уже в августе.

Вышеперечисленные страны могут принимать туристов без обязательного двухнедельного «карантина». Однако каждая страна установит свои правила в связи с коронавирусом. Где-то требуют привезти свежую справку на отсутствие COVID-19, где-то готовы делать тесты прямо по прилету.

Как сделать справку об отсутствии коронавируса для поездки за границу в Петербурге?

Сдать тест на коронавирус в сжатые сроки сегодня в Петербурге можно в частных лабораториях. Стоимость анализа в среднем составляет 1500 рублей. Однако есть загвоздка: делают его до 3-4 суток. А вот в некоторых странах собираются принимать лишь анализ, сданный не позднее 48 часов назад. Впрочем, делают в Петербурге и экспресс-тесты – за сутки. Однако цена на него резко выше. За подобный анализ нужно заплатить порядка 4500 рублей.

Нужно ли будет сидеть на карантине по возвращении в Петербург из-за границы?

Нет. С 15 июля по стране официально отменили обязательную 14-дневную изоляцию. Однако вернувшиеся домой петербуржцы обязаны будут предоставить тест на коронавирус. Сделать его нужно либо не раньше, чем за три дня до прибытия в страну, либо в течение трех дней после приезда домой. И только если он окажется положительным – нужно будет отправиться на обязательную самоизоляцию.

Иностранные авиакомпании готовятся возобновить полеты в Петербург.Фото: Александр ГЛУЗ

А ЧТО ЕЩЕ?

Со 2 августа планирует возобновить полеты из Петербурга авиакомпания Turkish Airlines. В Турцию собираются запустить по 5 рейсов в неделю.

Еще в мае главная финская авиакомпания Finnair говорила о полетах в Петербург и Москву в июле. Тем не менее, из-за закрытых границ рейсы пока не запустили. На данный момент авиакомпания анонсирует полеты из/в Петербург с 1 сентября.

На сайте венгерского лоукостера Wizz Air есть доступные билеты из Петербурга уже на август 2020 года – например, в Будапешт. Однако пока не ясно, когда возобновится международное сообщение в Пулково, в том числе и по так называемому «открытому небу».

СКАЗАНО

Анатолий ПОПОВ, заместитель председателя правления Сбербанка:

– Сбербанк с самого начала пандемии активно поддерживал клиентов аэропортовой отрасли. Сбербанк предоставил кредит на сумму около 1 миллиарда рублей оператору аэропорта Пулково по программе господдержки системообразующих предприятий. Кредит предоставлен по льготной ставке сроком на 12 месяцев. Средства будут направлены на выплату заработной платы, закупку сырья, материалов и другие обязательные платежи. Это поддержало компанию в период спада спроса на авиаперевозки. В последний же месяц мы наблюдаем высокую востребованность внутреннего туризма. Кроме того, было объявлено, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж в некоторые страны, соответствующие эпидемиологическим критериям. Эти послабления позитивно повлияют на восстановление авиационной и аэропортовой отраслей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять новых рейсов из Санкт-Петербурга в Италию появятся в Пулково

Стоимость полета в одну сторону начинается от 2 тысяч рублей (подробности)