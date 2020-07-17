«Он убил аспирантку и теперь пытается повесить вину на меня»: оппонент Соколова подает в суд за клевету

Не успел судебный процесс над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве 24-летней возлюбленной аспирантки, как грядет второй. На прошлом заседании историк заявил, что он вместе с Анастасией два года подвергался травле со стороны своего научного оппонента - историка и режиссера Евгения Понасенкова. По его словам, это создало психотравмирующую ситуацию, которая привела к убийству.

«КП»-Петербург уже писала, что между Олегом Соколовым и Евгением Понасенковым была «научная война». Они обвиняли друг друга в плагиате, обменивались судебными исками и публичными оскорблениями. И после последних заявлений Соколова Понасенков не остался в долгу - идет в суд с иском о клевете. Правда, не сам.

Олег Соколов в суде выдал очередную гневную тирадуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Это дело не барское, я занят научными вопросами, иском заняты мои юристы, - пояснил «КП-Петербург» Евгений Понасенков. - Соколов нес ахинею, которую можно квалифицировать как клевету. Все это комично, потому что трагедия переросла в фарс. После прошлой моей победы в суде, через несколько дней он расправился со своей сожительницей. Что он будет делать теперь? У него кроме сокамерников никого нет рядом... Я думаю, что мы имеем дело не просто с бытовым убийцей, а с маньяком. То с какой легкостью он убивал, расчленял, хотел спрятать тело, пировал с приятелями и звонил во французское посольство говорит о том, что, скорее всего, он делает это не первый раз. Если мы изучим заявление его предыдущей жертвы (студентка, написавшая заявление об избиении - прим.ред.) мы увидим матрицу поведения. Я как ученый должен видеть суть явлений. И согласно матрице поведения - Соколов маньяк.

По словам Евгения Понасенкова, он будет требовать, чтобы Соколов опроверг свои высказывания.

- Денег я от него не получу, как и не получал после прошлых судов, - продолжает Понасенков. - Про Олега пресса узнала, когда это существо вылезло с чужими руками из Мойки. А я опубликовал капитальный научный труд, я 20 лет на федеральных каналах. Олега бесило, что он неудачник, лузер, он к 63 годам был нищим доцентом.

Соколова судят за убийствоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом Понасенков опроверг заявления о том, что устроил травлю Соколову. Бывший доцент утверждал, что ему угрожали и обещали выбросить его труп в Фонтанку.

- Это абсолютная ерунда, полный бред, - пояснил Понасенков. - Все перевернуто вверх ногами. У меня нет ресурсов, я обычный человек, без денег, без связей а у этого существа целый ряд людей, которые устроили травлю меня. Мой подъезд расписывали, мне писали угрозы, я ходил на лекции с охраной, потому что мне постоянно угрожали. Как можно относиться к человеку, который пировал на костях? Это существо должно стоять на коленях перед родителями Насти, перед обществом, передо мной. Это натура маньяка, который долго оставался безнаказанным.

Анастасия была убита в квартире СоколоваФото: СОЦСЕТИ

Понасенков считает, что Соколов пытается выкрутиться.

- Сначала он кричал, что жертва его довела, мучила, оскорбляла, а он такой невинный, - продолжает оппонент Соколова. - Но потом понял, что судья не ведется на эти глупости, теперь кричит про научного оппонента, мол, вот в Москве есть Понасенков, который во всем виноват. Да это какая-то колдовская история!

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Адвокат историка Соколова заявил, что у иска Понасенкова, по его мнению, нет перспектив:

- Многие издания написали статьи о том, что якобы Соколов обвинил в убийстве Анастасии Ещенко Понасенкова, - пояснил адвокат Сергей Лукьянов. - Сообщаю, что эта информация не соответствует действительности. Соколов в ходе своего выступления заявил, что травля со стороны Понасенкова и его сторонников в отношении как самого Олега Валерьевича, так и в отношении Анастасии Ещенко послужила причиной той психотравмирующей ситуации, в которой находился как сам историк, так и Настя. Подчеркну: Понасенков ни разу не был назван причиной смерти Анастасии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790683" frameborder="0"></iframe> Историк Соколов рассказал об угрозах в суде.Артем КИЛЬКИН

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По словам доцента, двухлетняя травля "привела к роковым событиям", после которых он избавился от тела убитой аспирантки, выбросив его в Мойку (подробности)