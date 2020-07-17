2020-07-17T19:43:01+03:00
Общество

Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России

В Северной столице подвели итоги работы здравоохранения в период пандемии коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подведены итоги работы здравоохранения в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса.Подведены итоги работы здравоохранения в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса. Первое, что он отметил – эффективность слияния городских и федеральных стационаров.

- Медицина в Санкт-Петербурге стала одной из лучших в России. Радует и высокая квалификация специалистов, и правильно выстроенная маршрутизация заболевших, и организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе, - цитируют Олега Гриднева в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Отдельно отметили четко выстроенную маршрутизацию заболевших с инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно отметили четко выстроенную маршрутизацию заболевших с инфекцией.Фото: Артем КИЛЬКИН

На встрече с заместителем Минздрава в Смольном присутствовали как представители власти, так и Комздрав с главными врачами городских стационаров. Все согласились, что на первых этапах пандемии городу пришлось, мягко говоря, непросто. Но сложный период длился совсем недолго.

- Теперь мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации, - подчеркнул Олег Гриднев.

Ничего бы не было без квалифицированной и героической работы медиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ничего бы не было без квалифицированной и героической работы медиков.Фото: Артем КИЛЬКИН

В ходе рабочего визита заместителя Минздрава чиновники посетили временный госпиталь в «Ленэкспо», работу которого сейчас временно приостановили в связи с отсутствием пациентов. Гриднев отметил, что опыт развертывания 1 тысячи коек в кратчайшие сроки – уникален. Также зашла речь и поэтапном возвращении к нормальной работе плановой медпомощи.

- С 20 июля у нас вернутся к обычному режиму работы еще два бывших коронавирусных стационара – это Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки. Они уже прошли тщательную дезинфекцию. В общей сложности в больницах развернули 337 коек, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Опыт создания временного госпиталя в "Ленэкспо" - уникален. Фото: Смольный

Опыт создания временного госпиталя в "Ленэкспо" - уникален. Фото: Смольный

Напомним, что власти разработали специальную «дорожную карту» поэтапного снятия ограничений в медучреждениях и перевода коечного «ковидного» фонда в штатный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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