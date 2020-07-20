2020-07-20T13:05:41+03:00
Происшествия

«Олег, пока ты не в тюрьме, прошу - ответь»: Историк Понасенков написал письмо в СИЗО экс-доценту Соколову

Копию своей переписки научный оппонент экс-преподавателя СПбГУ прислал в «КП»
Анна СВЕТЛАКОВА
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Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, находится в СИЗООлег Соколов, обвиняемый в убийстве, находится в СИЗОФото: СОЦСЕТИ
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Заочная война двух историков экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и Евгения Понасенкова продолжается, несмотря даже на поразившее всю Россию убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Новый виток спора между научными оппонентами начался на прошлом заседании суда. Олег Соколов заявил, что Понасенков устроил ему травлю. Тот в свою очередь не остался в долгу и заявил, что готовит в суд заявление о клевете. Оказалось, что незадолго до этого Понасенков выслал в СИЗО экс-доценту письмо (копия есть в распоряжении «КП-Петербург»).

В письме Евгений Понасенков вновь утверждает, что Соколов украл у него научную концепцию. Этот вопрос ученые даже решали через суд, но там решили, что плагиата в работах доцента нет. Но, судя по всему, эта история до сих пор волнует обоих.

Евгений Понасенков - давний оппонент Соколова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Понасенков - давний оппонент СоколоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Привет, Олег! Пока ты еще не в далекой тюрьме и письму легче дойти, хочу напоследок все же уточнить несколько нюансов. Не мелочись перед концом – ответь.

Всем очевидно, что ты украл у меня тот концептуальный текст про вину Александра (императора – прим.ред.) и много абзацев с концепцией влияния присоединения к блокаде Англии, но дальше мнения разделились. Лингвисты считают, что ты сам списывал и компилировал, а у меня есть подозрение, что ты мог это поручить какой-то из своих необразованных девиц».

В своем письме Понасенков вновь называет Соколова «трусом» и просит рассказать доцента, за что он убил Анастасию Ещенко. Историк подозревает, что расправа произошла из-за того, что девушка перед смертью хотела обнародовать некую информацию в прессе.

«Ты мне, безусловно, неприятен, но мне небезразлично, какой образ видят люди подле темы наполеоновской эпохи. Уж хотя бы эпоху не позорь собой», - закончил письмо Понасенков.

Историк Соколов рассказал об угрозах в суде.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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