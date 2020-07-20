Ученые из Сколково и НИИ гриппа назвали самое «заразное» место в Санкт-Петербурге

ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Боярский требует открыть кафе и торговые центры. А генетики выяснили как коронавирус расползался по Петербургу 00:00 00:00

Ученые Сколковского института науки и технологий совместно со специалистами из петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева впервые в России исследовали «геномную эпидемиологию» коронавируса. Они сопоставили данные о движении населения внутри страны с данными о циркуляции SARS-CoV-2 и выяснили, откуда к нам пришла инфекция и как она распространялась.

Сейчас коронавирус понемногу отступает, и Санкт-Петербург возвращается к жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО

КТО КОГО ЗАРАЗИЛ?

- Если говорить конкретно про Петербург, то коронавирус завозился сюда много раз на протяжении достаточно короткого времени – буквально в пару недель, - рассказывает профессор Сколтеха, заведующий лабораторией молекулярной эволюции в Институте проблем передачи информации имени Харкевича, доктор биологических наук и руководитель исследования Георгий Базыкин. – По нашей оценке, завозов вируса в Россию в целом было не меньше 67 – причем почти все из стран Европы. Сколько из этого количества пришлось конкретно на Северную столицу – сказать трудно. Но с учетом того, что это крупный международный транспортный узел, через который проходило порядка 10% международного авиатраффика России – я думаю, их было не меньше десяти.

«Жесткая» фаза эпидемии в Санкт-Петербурге продлилась два с половиной месяца.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые, продолжает Базыкин, вирус пришел в Петербург ориентировочно в последних числах февраля. Это в целом соответствует официальным данным, согласно которым «нулевым пациентом» в нашем городе стал итальянский студент Рикардо Пизатти. Диагноз COVID-19 ему поставили 5 марта в инфекционной больнице имени Боткина.

- Мы обнаружили, что некоторые варианты вируса – некоторые мутации, если хотите – одновременно обнаруживались в разных городах, - констатирует Базыкин. – Так, например, точно такой же вирус, который пришел в начале эпидемии в Петербург, был засечен в Татарстане, в Бурятии, на Дальнем востоке и еще в некоторых городах и регионах. Каким было его направление - Петербург «заразил» эти территории или же наоборот - на данный момент сказать, к сожалению, невозможно.

«ДАЕТ НОВУЮ МУТАЦИЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Кроме того, по данным ученых, серьезное влияние на ситуацию с коронавирусом в Петербурге оказал... НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Напомним: в начале апреля там зарегистрировали одну из крупнейших в городе вспышек инфекции. На карантине, растянувшемся почти на месяц, оказались около 800 человек – 200 врачей и 600 пациентов. После многочисленных проверок городской комитет по здравоохранению заключил: вирус в НИИ занес сотрудник, накануне всех событий вернувшийся из зарубежной командировки. Однако, отмечают специалисты «Сколтеха», это не так.

По словам экспертов, в апреле произошла «утечка» вируса из НИИ Вредена.Фото: Олег ЗОЛОТО

- По нашим данным, вирус туда завозили не один раз, а несколько – от двух до четырех, - констатирует эксперт. – И каждый новый завоз давал свою небольшую вспышку заболевания. Кроме того, у нас есть впечатление, что какие-то отдельные варианты вируса потом каким-то образом проникли из НИИ Вредена на улицы города.

Сейчас в России циркулирует больше 100 различных вариантов коронавируса. По словам Базыкина, новые варианты SARS-CoV-2 появляются ежедневно. Однако бояться этого не стоит.

- Практически все эти мутации, по имеющимся данным, никак не влияют на его свойства, - констатирует ученый. – То есть он не становится заразнее или опаснее. Я бы сказал, что мы имеем дело со случайными «опечатками», которые постепенно накапливаются в его генах – и позволяют нам отследить его перемещения.