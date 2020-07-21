Среди похищенных пиратами моряков в Гвинейском заливе оказался житель Санкт-Петербурга

Стали известны подробности о нападении пиратов из Нигерии на танкер «Curacao Trader» (флаг Либерии). Напомним, 17 июля в Гвинейском заливе восемь вооруженных налетчиков взяли в заложники тринадцать моряков. Все произошло в 210 морских милях от берега. Как удалось выяснить «КП-Петербург», семь человек из тех, что попали в плен - граждане России.

- Пятеро из них жители Севастополя, еще двое - из Владивостока и Санкт-Петербурга, - уточнили в МИД РФ.

Личности похищенных пока не раскрывает ни компания, которой принадлежит танкер, ни посольства России и Нигерии. С 17 июля о них было никаких вестей. Сейчас вызволением россиян занимаются дипломаты и менеджеры компании. И те и другие ждут, когда пираты выдвинут требования.

Напомним, что это уже не первое похищение моряков из Санкт-Петербурга пиратами. В январе прошлого года налетчики из Нигерии с оружием и мачете захватили судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Они взяли в заложники шестерых россиян, четверо из которых были жителями Петербурга, и скрылись. Пытки и жестокость к похищенным пираты не проявляют. Для них это уже давно отлаженный бизнес. После получения выкупа всех заложников передают представителям компаний, где работают моряки.

В прошлый раз россиян после захвата отвезли в мангровые заросли. Как рассказывали "КП-Петербург" сами моряки, их держали в самодельном домике, который похож на бунгало. Пираты кормили заложников рисом раз в три дня.