«Диагноз подтверждался только после шестого анализа»: медики рассказали, почему заболеваемость пневмонией в Санкт-Петербурге выросла в десять раз

В Санкт-Петербурге в 10 раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020-м в Санкт-Петербурге резко подскочило количество внебольничных пневмоний. Так, по данным Петростата, только в мае их зарегистрировали 9 560 – это почти в десять раз больше, чем было в мае прошлого года. Откуда взялся такой подъем заболеваемости, и насколько велика в нем доля коронавируса - разбиралась «Комсомольская правда».

Судя по докладу «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-июне 2020 года», который опубликовали на сайте Петростата 22 июля, самым богатым на пневмонии месяцем оказался как раз-таки май. По сравнению с апрелем количество выявленных случаев подскочило более чем в два раза. А всего за последние пять месяцев Северная столица превысила показатель прошлого года более чем в два раза.

Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в скачке пневмоний виновата эпидемия коронавируса.

Практически все пневмонии носили вирусный характер. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Внебольничная пневмония в период эпидподъема – основное клиническое проявление коронавирусной инфекции и основное показание для госпитализации пациента, - объяснили в ведомстве. - Высокая заболеваемость пневмониями не характерна для летних месяцев, поэтому так существенна разница в показателях заболеваемости по сравнению с предыдущими годами.

В пресс-службе также отметили, что далеко не во всех случаях в период эпидподъема можно подтвердить диагноз COVID-19. Поэтому части пациентов диагноз ставился не на основании лабораторных исследований, а исходя из типичной клинической картины и данных компьютерной томографии.

Вместе с заболеваемостью подскочила и смертность - в июне умерло рекордное количество петербуржцев за последние десять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подтверждают эти выкладки и практикующие врачи. Так, по словам терапевта и пульмонолога Антона Ухаботина, в мае-июне город столкнулся с колоссальным наплывом именно вирусных пневмоний, в то время как количество пневмоний «классических» осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

- В большинстве случаев причиной заболевания становился все-таки коронавирус, - отметил Ухаботин. – Причем мы довольно часто сталкивались с ситуациями, когда человек сдавал мазки – по три, по четыре, по пять раз – и результаты неизменно приходили отрицательные. А потом у этого же человека, уже благополучно выздоровевшего и покинувшего стационар, в крови находили антитела к SARS-CoV-2. Или другая ситуация – к нам приходит человек с какими-то минимальными симптомами простудного заболевания – либо вообще без них. Мы отправляем его на КТ – и видим обширные поражения легких, характерные для вирусной пневмонии. И таких пациентов было много – примерно 50 % от общего числа обращавшихся. То есть, коронавирус способен давать скрытые пневмонии, когда поражения легких развиваются быстрее, чем видимые, хорошо различимые симптомы.

По словам экспертов, медики во время разгула эпидемии часто сталкивались с проблемой "ложно-отрицательных" результатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, сейчас заболеваемость внебольничными пневмониями в Санкт-Петербурге пошла на спад: за последние несколько недель их количество упало примерно на 40 %. Так, например, в Мариинской больнице, которая была перепрофилирована под пневмонии и коронавирус еще 27 апреля, пациентов с вирусными поражения легких не видели уже несколько дней. Сократилось их количество и в других городских стационарах. И хотя полной победы над эпидемией мы еще не добились, ситуация определенно улучшается с каждым днем.

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