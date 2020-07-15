Убивает не только коронавирус: Откуда взялась рекордная смертность в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург ставит рекорды смертности. Так, в одном только июне 2020 этот показатель составил 7 106 человек – против 4 575 в июне прошлого года. Смольный объяснил всплеск смертей пиком эпидемии коронавируса, но если основательно покопаться в статистике, становится ясно – петербуржцев «косит» не только он.

Для начала – минутка занимательной математики. Согласно статистике петербургского ЗАГСа, в апреле 2020 в Северной столице умерли 5 303 человека. Годом ранее в этом же месяце – 5 207. Рост есть, но минимальный.

Смертность в Санкт-Петербурге за лето 2020-2019 годов: наглядно. Фото: инфографика kp.ru

В мае 2020 показатель смертности составил уже 6 427 человек. Если верить отчетам Росстата (почему их данные отличаются в разы от тех, которые дает городской комитет по здравоохранению, мы подробно объясняли ранее – читайте на kp.ru), от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 1 140. Между тем в мае 2019 умерли 4 875 человек. То есть, даже если не брать в расчет коронавирус, мы получим прирост в 412 смертей всего за месяц. Для сравнения, разница между маем 2019 и маем 2018 составляла минус 217 человек – то есть, на протяжении двух последних лет смертность падала, а в 2020 вновь стала расти.

С июнем пока что сложнее. Общая смертность в июне достигла рекордных показателей за последние десять лет – 7 106 человек. Сколько из них умерли от коронавируса, сказать пока невозможно: данные Росстата, судя по всему, еще обрабатываются и в открытом доступе появятся через неделю-две. Но чисто логически мы либо имеем серьезный всплеск «ковидных» смертей, либо петербуржцев параллельно с коронавирусом «косит» нечто иное. Но что?

Эпидемия явно пошла на спад, но расслабляться еще рано.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЕРСИЯ 1. НЕДОЧЕТЫ СТАТИСТИКИ

По словам врача-реаниматолога Сергея Саяпина, в «ковидную» статистику не попадают люди, умершие от инфекционных пневмоний, хотя специалисты на протяжении как минимум последних трех месяцев ставят между этими болезнями знак равенства.

- Во-первых, в начале апреля, по моим данным, в патологоанатомическую службу Санкт-Петербурга поступил «ведомственный» приказ, - объясняет Саяпин. – В нем говорилось о том, что если у умершего человека при жизни не было диагноза «коронавирус», то в патологоанатомическом заключении указывается просто «пневмония». И даже если инфицирование SARS-CoV-2 потом подтверждалось, дополнительных обследований не проводилось, и заключение не менялось. Поэтому, вполне вероятно, рост дают именно пневмонии без диагностированного коронавируса – тем более что такими пациентами как раз примерно с марта по двадцатые числа июня были буквально завалены все больницы.

Одним из факторов могло стать перепрофилирование стационаров - решение необходимое, но трудное.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй момент – то самое перепрофилирование стационаров, которое развернулось в Санкт-Петербурге в период обострения эпидемиологической обстановки. Да, без этого было никак – тревожное время требовало радикальных и быстрых решений. Но и долгоиграющие последствия этих решений тоже не стоит сбрасывать со счетов.

- До начала эпидемии у нас существовало несколько сосудистых центров общей мощностью более 1 000 коек, - отмечает Саяпин. – И эти койки никогда не пустовали. Но потом их отвели под пациентов с коронавирусом. Возникает вопрос – куда делись прежние больные? Те, у которых не было неотложных состояний, но были какие-то сложности со здоровьем, требовавшие врачебного контроля? Скорее всего, никуда они не делись – просто переехали из палат в свои квартиры. Что с ними случилось после – боюсь, никто уже не скажет.

По словам медиков, в статистику смертей не попадают умершие от вирусной пневмонии - даже если уже после смерти им был выставлен диагноз "коронавирус".Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЕРСИЯ 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЛНА»

Другого мнения придерживаются социологи и специалисты по демографии. Они призывают не забывать о том, что кроме «эпидемиологической» коронавирус запустил в мире еще одну убийственную волну – информационную.

- Постоянное обсуждение происходящего, беспокойство за себя и за близких, самоизоляция, отсутствие возможности даже банально куда-то выйти, прогуляться, чтобы поддерживать себя в форме – эпидемия стала тяжелейшей стрессовой ситуацией для всех, но в первую очередь пострадали пожилые люди, - отмечает доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова. – В пожилом возрасте для людей очень важно взаимодействие, важны какие-то регулярные социальные контакты. Если их нет – человек начинает очень быстро чахнуть, у него обостряются какие-то хронические заболевания, накатывает депрессия. В конечном итоге все это может привести к очень печальным последствиям – вплоть до летального исхода.

Из-за постоянного информационного шума и нервного напряжения от эпидемии и ее последствий страдают пожилые люди.Фото: Артем КИЛЬКИН

Этим же, по словам Безруковой, объясняется и то, что рост смертей в Санкт-Петербурге пришелся не на самое начало эпидемии, а на второй-третий месяцы: стресс имеет свойство накапливаться, а связанные с ним заболевания и тяжелые состояния, как правило, имеют отложенный эффект.

ВЕРСИЯ 3. ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

В городском комитете по здравоохранению, между тем, напомнили, что причиной смерти человека может быть не только сам коронавирус, но и хронические сопутствующие хронические заболевания. И таких случаев в Санкт-Петербурге зарегистрировали большинство.

- В абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года, - констатировали в пресс-службе ведомства. - У 90 % из них был COVID-19, подтвержденный лабораторно или установленный на основании клинической картины. Между тем первопричиной смерти новая коронавирусная инфекция стала у 1281 человека. Еще у 2419 человек COVID- 19 был выявлен, но скончались они от последствий тяжелых хронических заболеваний.

В первую очередь новая болезнь ударила по медикам: на народном мемориале за последние недели заметно прибавилось фамилий и фотографий.Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным комитета, смертность на фоне эпидемии выросла и в других городах: в Москве – на 17 %, в Московской и Ленинградской областях – почти на 14 и 13 % соответственно.

- На последнюю неделю мая и первую декаду июня в Санкт-Петербурге пришелся пик эпидемии, - объяснили в пресс-службе. – Вместе с тем, сейчас количество госпитализаций в перепрофилированных стационарах снизилось более чем на 70 %. Так что есть основания полагать, что в июле показатели смертности снизятся.

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