«Это личное»: Петербурженка, родившая четверняшек год назад, снова беременна

Счастливые супруги Оксана и Виталий Морозовы, которые год назад стали родителями сразу четверых малышей, ждут прибавления в семействе. Фото многодетных мамы и папы, где у Оксаны виден округлившийся живот, появилось 24 июля в профиле в Instagram, посвященном жизни четверняшек.

Однако об очередной беременности Оксаны стало известно случайно. Женщина признается, что изначально разглашать ничего не хотела.

- У нас все хорошо. Ребенок еще не родился, зачем это обсуждать? Я не хочу. Так получилось, что информация об этом стала известна всем, но больше ничего не буду говорить, - сказала Оксана в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Когда появится на свет пятый малыш, Морозовы пока не говорят. Фото: Инстаграм bard_four

Новость о том, что у петербургских четверняшек появится братик, разлетелась по интернету 23 июля, в день рождения малышей.

- Я на самом деле и про четверню говорить не хотела. Но там уже было никуда не деться, - признается Оксана. – Я считаю, что беременность – это личное. А личное должно быть в каждой семье.

Когда встречать семейство из роддома, многодетная мама тоже не сказала. Но намекнула, что если сочтет нужным, объявит обо всем сама.

Напомним, три сыночка и лапочка-дочка - Богдан, Алексей, Роман и Диана Морозовы появились на свет 23 июля 2019 года. Тогда счастливых родителей поздравлял весь Петербург. Однако когда малышам было по 8 месяцев, началась пандемия, и Морозовы уехали в Анапу. Сейчас же семья снова в городе на Неве – готовится воспитывать пятого малыша.