Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ
24 июля, в день генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ, Гоша Куценко заявил в своем Instagram, что его коллег, переодетых в милицейских, задержали на Английской набережной. По словам известного актера, они снимали тематическое кино. В какой-то момент милицейская массовка вышла на улицу, и к ним якобы подошли люди в штатском и забрали их. Куценко отмечает, что не повезло даже звезде «Улиц разбитых фонарей» Андрею Федорцову.
- Нормально… У нас на съемке «милицейское кино». И массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли. Сказали: «Верховный главнокомандующий рядом, а вы цирк устроили». Федорцова в форме подполковника везли под плащ-палаткой. Нормально вообще? Все в милиции, – обращается к подписчикам Куценко вместе с коллегой со съемочной площадки.
Добавим, что Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста как раз перекрывали для проведения репетиции парада в честь ВМФ.
Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме в Санкт-Петербурге.Видео: instagram.com/goshakutsenko
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ИСТОЧНИК KP.RU