Кот-инженер из Лахта-Центра стал отцом и показал свое семейство

У одного из знаменитых котов Санкт-Петербурга, «инженера», живущего на стройке «Лахта-Центра», Фокса, появилась семья. Во вторник, 28 июля 2020 года, рыжий бригадир показал в Instagram свою очаровательную супругу, а также плод их любви – маленького котенка. Видео коту помогли снять сотрудники небоскреба.

Фокс стал уже совсем большой - батя / Фото: instagram.com/lakhtinskii

- Фокс, что у тебя за семья, представь. Мама, папа и котенок. Ух ты, какая семья – боевых котов. Фокс – батя, - рассказал на видео работник «Лахта-Центра».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793040" frameborder="0"></iframe> Кот-инженет из Лахта-Центра показал свою семью.Видео: instagram.com/lakhtinskii

На кадрах видно делового рыжего Фокса, а также полосатую кошечку. Рядом прыгает черный, как пушистый уголек, котенок. Все члены семейства настолько разные, что подписчики кота удивились.

Кот-инженер работает на стройке небоскреба уже около двух лет / Фото: instagram.com/lakhtinskii

- Фоксик, ты уже не юноша, но муж! Отец семейства! Ты проверял соседей - нет ли среди них черных мальчиков? Твой ребенок или усыновил? – поинтересовались петербуржцы.

Фокс поселился на стройке «Лахта-Центра» около двух лет назад. Пока он был котенком, то всему учился, а повзрослев, стал полноценным членом команды. Сотрудники стройки называют его «котом-инженером».

За долгие годы Фокс стал одним из самых ценных и незаменимых сотрудников / Фото: instagram.com/lakhtinskii

У Фокса даже есть своя форма – каска и жилеточка, и он всегда внимательно следит за тем, как проектируются объекты и ведется возведение комплекса вокруг небоскреба.

Кот-инженер / Фото: instagram.com/lakhtinskii

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