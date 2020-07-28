2020-07-28T12:45:02+03:00
Дом. Семья

Кот-инженер из Лахта-Центра стал отцом и показал свое семейство

Жители Санкт-Петербурга умилились черному сыну знаменитого «строителя» небоскреба [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Лахтинский кот стал отцом и показал свое семейство / Фото: instagram.com/lakhtinskiiЛахтинский кот стал отцом и показал свое семейство / Фото: instagram.com/lakhtinskii
Изменить размер текста:

У одного из знаменитых котов Санкт-Петербурга, «инженера», живущего на стройке «Лахта-Центра», Фокса, появилась семья. Во вторник, 28 июля 2020 года, рыжий бригадир показал в Instagram свою очаровательную супругу, а также плод их любви – маленького котенка. Видео коту помогли снять сотрудники небоскреба.

Фокс стал уже совсем большой - батя / Фото: instagram.com/lakhtinskii

Фокс стал уже совсем большой - батя / Фото: instagram.com/lakhtinskii

- Фокс, что у тебя за семья, представь. Мама, папа и котенок. Ух ты, какая семья – боевых котов. Фокс – батя, - рассказал на видео работник «Лахта-Центра».

Кот-инженет из Лахта-Центра показал свою семью.Видео: instagram.com/lakhtinskii

На кадрах видно делового рыжего Фокса, а также полосатую кошечку. Рядом прыгает черный, как пушистый уголек, котенок. Все члены семейства настолько разные, что подписчики кота удивились.

Кот-инженер работает на стройке небоскреба уже около двух лет / Фото: instagram.com/lakhtinskii

Кот-инженер работает на стройке небоскреба уже около двух лет / Фото: instagram.com/lakhtinskii

- Фоксик, ты уже не юноша, но муж! Отец семейства! Ты проверял соседей - нет ли среди них черных мальчиков? Твой ребенок или усыновил? – поинтересовались петербуржцы.

Фокс поселился на стройке «Лахта-Центра» около двух лет назад. Пока он был котенком, то всему учился, а повзрослев, стал полноценным членом команды. Сотрудники стройки называют его «котом-инженером».

За долгие годы Фокс стал одним из самых ценных и незаменимых сотрудников / Фото: instagram.com/lakhtinskii

За долгие годы Фокс стал одним из самых ценных и незаменимых сотрудников / Фото: instagram.com/lakhtinskii

У Фокса даже есть своя форма – каска и жилеточка, и он всегда внимательно следит за тем, как проектируются объекты и ведется возведение комплекса вокруг небоскреба.

Кот-инженер / Фото: instagram.com/lakhtinskii

Кот-инженер / Фото: instagram.com/lakhtinskii

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот-инженер из Лахта-центра празднует день рождения

На самой большой стройке Петербурга рассказали о самом пушистом сотруднике (подробности)

«Нужна ваша помощь»: Знаменитый кот-строитель с Лахта-центра срочно ищет доноров

Спасать пушистика будет пятикилограммовый собрат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Были дни, когда ели только кашу и хлеб»: ручные медведи оказались на грани выживания — их больше не заказывают для фото в «Инстаграме»
«Комсомолка» побывала в гостях у дрессировщицы цирка шапито, которая пытается прокормить животных. Из-за «коронакризиса» это не так-то просто
Новости 24