"Мало отдыхал": Друзья пострадавшего при столкновении поездов в Санкт-Петербурге машиниста рассказали о версиях ЧП

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться в столкновении двух грузовых поездов на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги. Составы столкнулись на стрелочном переводе, два локомотива задели друг друга по касательной и сошли с рельсов. Вместе с ним сошел еще один локомотив и грузовой пустой полувагон. В ЧП пострадали два человека – у одного гипертонический криз. Он в госпитализации не нуждался. Серьезные травмы получил один из машинистов 49-летний Вячеслав Переведенцев. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Связи с ним нет даже у друзей. По словам близких, случившееся стало для них шоком.

По этой ветке пассажирские поезда не ходят Фото: МЧС Петербурга

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793133" frameborder="0"></iframe> В Петербурге с рельсов сошли три локомотива (съемка: МЧС России по Санкт-Петербургу).! другой источник

- Конечно, я слышал о столкновении, об этом уже знает вся Россия, - рассказал «КП-Петербург» близкий друг Вячеслава Леонид (имя изменено - прим.ред.). - Я говорил с ним сегодня, он был в хорошем настроении, адекватный, здравомыслящий, собранный - все как всегда. Рассказывал как раз, что у него путь на Санкт-Петербург.

При столкновении поездов сошли три локомотива и вагон Фото: МЧС Петербурга

Сейчас друзья и коллеги судорожно пытаются разобраться в причинах случившегося. По одной из возможных версий, один из машинистов мог уснуть. Но близкие Вячеслава отметают такую возможность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793096" frameborder="0"></iframe> Два железнодорожных состава столкнулись на путях в Санкт-Петербурге.Видео: instagram.com/kupchino_24

- Вячеслав машинист второго класса, в свое время он водил пассажирские поезда, - продолжает Леонид. - Там ответственность лежит за многие жизни людей, которых он везет. Эта ситуация, просто какое-то ужасное стечение обстоятельств. 30 июля ему должно исполниться 50 лет – юбилей. А может, сыграло какую-то роль в случившемся День ВМФ, который был не давно. Ведь Вячеслав был мичманом-подводником... Мы все в шоке от случившегося, до последнего не можем поверить, что это произошло с ним. Он профессионал, случившееся - просто человеческий фактор. Может, у него был короткий промежуток на отдых между сменами. Такое тоже исключать нельзя. Но у него опыт, насколько я знаю, уже более 10 лет.

Вячеслав был машинистом одного из поездов Фото: МЧС Петербурга

Коллеги выдвинули свою версию столкновения. По их словам, вина может быть не на машинистах.

- Вячеслав отправлялся с 13 пути, не исключено, что это была ошибка движенцев (дежурные станции – прим.ред.), - пояснил Леонид. – На этой станции уже были крушения поездов. От дежурных там частенько не поступает доклад о том, какой прибывает поезд, на какой путь. Мы исключаем возможность того, что он мог уснуть. Это все будет расследовано, мы ждем официальное заключение комиссии.

В аварии разбираются следователи Фото: МЧС Петербурга

У Вячеслава есть сын, который уже приехал к отцу на празднование дня рождения в Кингисепп. Сам Вячеслав родом из Челябинска. Сейчас с ним работают врачи. Точную причину крушения поездов устанавливают следователи и прокуратура.

В столкновении поездов пострадали два человека Фото: МЧС Петербурга

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