2020-07-28T18:45:31+03:00
Происшествия

Причина столкновения поездов в Санкт-Петербурге: возможна ошибка одного из машинистов

Стала известна предварительная причина столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года
Петр КИБЕР
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В результате столкновения поездов пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС СПбВ результате столкновения поездов пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС СПб
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Стала известна предварительная причина столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге. ЧП, произошедшее днем 28 июля у грузовой станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги, могло оказаться следствием невнимательности одного из машинистов.

- Два грузовых состава столкнулись около 14:40 на стрелочном переводе железнодорожной станции «Купчинская». По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, которая уже начала проверку по факту ЧП.

В городском управлении МЧС уточняют, что в результате столкновения двух встречных грузовых составов (58 и 33 вагона) произошел сход с рельсов сход трех локомотивов и одного пустого полувагона.

При этом два человека получили травмы. Один, с гипертоническим кризом, осмотрен врачам на месте, а второй получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По факту ЧП заведено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по СПб.

По факту ЧП заведено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по СПб.

По неофициальным данным, причиной столкновения стало то, что машинист одного из поездов не заметил запрещающего сигнала и допустил выезд на стрелку, когда по соседнему пути шел другой состав.

Итогом этого стали не только побитые электровозы и развороченные пути, но и уголовное дело. Его завело Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. По статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что на движение пассажирских поездов авария никак не повлияла - столкновение произошло на путях грузового сообщения. Сейчас ликвидацией последствий ЧП занимаются ремонтные бригады, на место прибыли два восстановительных поезда.

В Петербурге с рельсов сошли три локомотива (съемка: МЧС России по Санкт-Петербургу).! другой источник

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В соцсетях появилось видео столкновения поездов в Санкт-Петербурге днем 28 июля у станции «Купчинская» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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