Популярный среди россиян фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» отметил свое 45-летие. \\"Комсомолка\\" продолжает рассказывать о том, как снималась картина. Новогодняя кинолента стала одним из символов зимних праздников. На экранах она появляется ежегодно. Объяснить феномен этой популярности взялась народная артистка России Лия Ахеджакова.- Я сама не пересматриваю этот фильм, но полюбился он всей стране, потому что это Рязанов, - объяснила «КП-Петербург» Лия Ахеджакова. - Все, что с ним связано, это никогда не было ни оплевано, ни осквернено, ни забыто, никто не бросил камень. Как это удалось Эльдару Александровичу, не знаю, но это удивительно и прекрасно.К слову, Лия Ахеджакова единственная, кто не согласился сниматься в продолжении фильма, снятого Тимуром Бекмамбетовым.- Что касается второй части фильм, то я категорически не жалею, что не снялась. Вторая часть не планировалась, - пояснила народная артистка.А вот Андрея Мягкова, сыгравшего Женю Лукашина, несколько раздражает ежегодный показ ленты.Напомним, что Эльдару Рязанову удалось собрать звездный состав в фильме, несмотря на то, что у него была урезанная смета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Иронии судьбы» - 45 лет!: Рыба все-таки не была гадкой, или как снимали сцены поцелуев Барбары Брыльской и Андрея Мягкова«Комсомолка» вместе с Андреем Мягковым, Лией Ахеджаковой и оператором картины вспоминает, как снималась главная новогодняя лента (подробности)Сыгравший Женю Лукашина актер Андрей Мягков заявил, что не стоит показывать «Иронию судьбы, или С легким паром» каждый годПо словам артиста, любой шедевр может надоесть, если его так часто крутить (подробности)