Смольный опубликовал график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге, актуальный на период с 1 по 10 января 2021 года. Напомним, что прививку от инфекции сделали уже почти 6 тысячам горожан. Однако вакцинация пока не масштабная, а разрешена только силовикам, врачам, учителям, соцработникам. Вскоре «зеленый свет» дадут и представителям СМИ.- На период новогодних каникул медпункты, где можно сделать прививку, работают по отдельному графику. Всего из Министерства здравоохранения в город до середины декабря направили 7,5 тысяч доз вакцины. В последние дни декабря в Петербург дополнительно поставили еще больше 15 тысяч доз, - отчитались в Смольном.Отметим, что с 30 декабря привиться могут и пенсионеры, но только если у них нет противопоказаний, список которых достаточно обширный. График работы 56 районных пунктов вакцинации на праздники представлен ниже.