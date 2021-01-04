«Комсомолка» по праздникам не отдыхает, поэтому мы вновь собрали все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 января 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3657 человек. В итоге Санкт-Петербург даже обогнал Москву по числу зараженных - там их 3591 за день.- Всего с начала пандемии в Северной столице врачи диагностировали COVID-19 у 257 007 человек. Умерли от инфекции 8004 горожан (+79 за сутки), а выздоровели 152 450 (+1626), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.В Межведомственном координационном штабе отмечают, что за неделю в городе сразу на 54% упало число зарегистрированных больных с COVID-19. Власти связывают это с новогодними выходными.Смольный ждет еще как минимум три вспышки COVID-19 в Санкт-Петербурге в начале 2021 года. По словам вице-губернатора Евгения Елина, новые всплески заболеваемости коронавирусом могут произойти после Нового года, Рождества и возвращения горожан их заграничных отпусков. А пока что в Северной столице стабильная эпидситуация, даже число свободных коек выросло до 24%.В Ленинградской области ситуация следующая: за сутки в 47-м регионе заболели 218 человек (24 717 всего). Выздоровели 22 010 человек (+116), умер 271 пациент (+0).