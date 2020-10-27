«По ночам на улицу стараемся не выходить»: Как живет город Выборг, где воруют миллионы из бюджета и убивают депутатов, как в лихие 90-е

Город Выборг в последнее время то и дело попадает в федеральную повестку - и постоянно по каким-то нерадостным поводам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Старинный город Выборг в Ленинградской области в последнее время регулярно "светится" в федеральных СМИ по далеко не самым приятным поводам. Сначала главу комитета по финансам обвинили в хищении 700 миллионов рублей - и это при том, что бюджет самого города в 2020 году составил 712 миллионов. Потом на всю страну прогремело убийство местного депутата и бизнесмена Александра Петрова - его в лучших традициях бесславных девяностых застрелил наемный киллер. По следам всех этих событий журналисты "КП-Санкт-Петербург" отправились в Выборг, чтобы выяснить, что скрывается за его благолепными фасадами и извилистыми улочками.

Центр Выборга, бесспорно, прекрасен. Но стоит отойти от него метров на триста в любом направлении - и открыточные виды сменяются куда менее привлекательными. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЛЮДИ В ЛОВУШКЕ

Человеку несведущему Выборг известен прежде всего своими туристическими достопримечательностями. Белая с зеленым куполом башня Святого Олафа, булыжные мостовые Старого города, живописные виды парка Монрепо - с некоторых ракурсов город и впрямь выглядит будто с открытки. Но местные жители знают - есть здесь и другие, куда более специфические "достопримечательности". Из тех, которые гостям показывать не принято.

От дома по улице Промышленная, 2, до завода, где производят утеплительные материалы - меньше 200 метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прибыв в Выборг, мы первым делом отправились на улицу Промышленную - именно туда нас очень просили заглянуть выборгские активисты. Главная "достопримечательность" Промышленной - многоквартирный дом, расположенный буквально в паре шагов от завода, выпускающего теплоизоляционные материалы. Вот уже без малого десять лет 130 с лишним семей просят переселить их подальше от вредного производства. Городская администрация к мольбам людей, по традиции, остается глуха.

- Нас - причем не только нас, но и надзорные органы и губернатора области - заверяют, что дом находится в коммунально-технической зоне, а потому никаких проблем здесь нет и быть не может, - сетует местная жительница Елена Зюльковская. - Но о чем может идти речь, если от нас до проходной завода - каких-то 180 метров? Мы уже научились по цвету и запаху дыма из заводских труб определять, на какой стадии находится производство. У нас люди постоянно болеют, во время выбросов в квартирах невозможно находиться - приходится буквально задраивать окна. У меня лично несколько лет назад в организме нашли симптомы хронического отравления химическими веществами. Мы тут как в газовой камере!

Елена Зюльковская утверждает - люди в злополучном доме чувствуют себя пленниками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но и это еще не самое жуткое. По словам Елены, сам дом, построенный еще в 1963-м году как общежитие для студентов и преподавателей "Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса", давно уже требует капитального ремонта. По ночам жильцы регулярно просыпаются от того, что старая постройка принимается "разговаривать" - с глухим ворчанием двигаются плиты перекрытий, трещат оконные стекла. Если на улице идет дождь - в доброй половине квартир изнутри намокают стены. Из-за этого по ним разрастается ядовитая черная плесень. Ее счищают, вытравливают химикатами, но она появляется снова и снова - дом сырой от подвала до чердака.

- Рано или поздно он рухнет, - Наша собеседница говорит об этом совершенно спокойно - как и все остальные, она привыкла к этой мысли за долгие годы. - Проблема в том, что здесь живет очень много стариков, есть семьи с маленькими детьми. Когда-то администрация пыталась селить сюда сирот. Этим людям просто некуда бежать - особенно если учесть, что квартиры здесь с каждым годом все сильнее падают в цене. Мы здесь как в ловушке.

Местные жители бьются за расселение уже много лет. Администрация их мольбы упорно игнорирует. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРОГО ГОРОДА

Если дом на Промышленной еще только разрушается, то Старый город - исторический центр Выборга, который непременно советуют посетить туристам - лежит в руинах чуть ли не полностью. Местные признаются - этот район они предпочитают обходить десятой дорогой.

- Ночью здесь люди вообще стараются не появляться, - призналась нам выборжанка по имени Оксана. Ее мы встретили у Старого кафедрального собора, построенного еще в XV веке и до наших дней дошедшего лишь в виде живописных, но опасных развалин. - Никогда не знаешь, где тебе кирпич на голову упадет. Хотя я, например, и днем тут почти не хожу - пусть даже и приходится делать крюк минут в сорок, чтобы добраться до работы. Но лучше уж так - от греха подальше.

Местные жители стараются не гулять по историческому центру города без лишней нужды. Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, с одной стороны к развалинам собора вплотную прилепился детский сад - остатки древней стены, сложенной из щербатого камня, нависают прямо над игровой площадкой.

- У нас тут везде так, - хмуро констатирует предприниматель и градозащитник Александр Макаев. В Выборге у него свой небольшой ресторанный бизнес. - И это только то, что снаружи видно. Внутри - постоянно текущие трубы, вода в подвалах, грязь, крысы. Наверное, процентов восемьдесят домов в Старом городе имеют проблемы по линии ЖКХ. С дорогами - вообще смех. У нас есть места, где асфальт уже потрескался и покрылся дырами, сквозь которые видно булыжные мостовые, уложенные ещё финнами в 19-м веке!

Местами в Старом городе из-под асфальта проглядывают мостовые, уложенные еще финнами в 19-м веке. Фото: Олег ЗОЛОТО

РЕМОНТ ВО СНЕ И НАЯВУ

Да и за пределами Старого города проблем хватает. По словам Макаева, одной из самых богатых "кормушек" для местной власти стала сфера капитального ремонта. В частности, в Выборге существует предприятие под названием "Служба заказчика". Его специалисты занимаются тем, что оценивают работы, проведенные подрядчиками, и принимают, либо не принимают отремонтированные объекты. И вот в этой-то части у городских активистов к "Службе заказчика" чаще всего возникают вопросы.

Зеленый дом - жилой. Присмотревшись, можно заметить, что на одном из балконов уже выросли молодые деревца. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Глядите, - мы находимся на улице Выборгской, у здания местного комитета образования. Александр Макаев поддевает пальцами кусок декоративной штукатурки, та легко отслаивается и с грохотом рушится на тротуар. На стене остается внушительного вида проплешина. - Этот объект по документам капитально отремонтировали меньше года назад. Работы принимала "Служба заказчика". И таких объектов по городу - огромное множество.

В Старом городе что ни здание - то памятник. Вот, например, Доминиканский собор 15-го века постройки. В таком состоянии он пребывает уже несколько десятилетий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытно, что, по версии следствия, выборгские чиновники 700 миллионов рублей бюджета попилили в том числе и на капремонте, который по документам назначался, а по факту не проводился. А как только информация о громком деле появилась в СМИ, в "Службе заказчика" сменился директор.

ЗАМКИ И ТРУЩОБЫ

Еще одна боль Выборга - микрорайон Петровский, который включает в себя несколько поселков. Один из них расположен на самой окраине и представляет собой частный сектор, условно поделенный на три части - для богатых, для не очень богатых и для тех, кому "не повезло". И если с частью "для богатых" все в порядке, то те, кому не повезло, ютятся в дощатых бараках без водопровода и канализации. Не далее как в апреле здесь, в одном из домов, из-за неисправной проводки сгорела многодетная семья - отец, мать и шесть ребятишек. К черному пепелищу местные жители до сих пор носят цветы и игрушки - когда мы приехали в поселок, на остове деревянной хибары лежали уже тронутые желтизной лилии и потрепанный плюшевый заяц.

По словам предпринимателя Александра Макаева, 80 % домов в Старом городе имеют проблемы по линии ЖКХ. Фото: Олег ЗОЛОТО

- А знаете, кого в итоге сделали виноватой? - спрашивает активист Алексей Соколов, который и привез нас в Поселок. - Местную соцработницу. Якобы она не уследила. А как она должна была уследить? Дежурить в доме, что ли?

Помимо прочего в поселке - по крайней мере в той его части, где живут те, кому не повезло - нет очистных сооружений. Из роль выполняет пруд-отстойник, из которого нечистоты веселым широким ручейком сбегают прямо в Финский залив. Не такой картинки, конечно, ожидаешь от "города с открытки".

ТАЙНЫЕ ХОЗЯЕВА

Почему так происходит? Почему красивый город, от которого рукой подать до Хельсинки, город-музей, город воинской славы живет в таких условиях? Местные уверены - все от власти. Она в Выборге под стать самому городу - тоже в какой-то степени музей.

Еще одна боль Выборга - трущобы, в которых люди до сих пор живут без воды, канализации и электричества. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Практически вся наша "верхушка" пришла на свои посты из одного места - охранного предприятия "СВС-Лимитед", существовавшего в городе в 1990-х, - рассказывает бизнесмен Сергей Вицько. - Для того, чтобы понимать, что это значит, нужно представлять, что тогда было за время. Люди, составившие эту компанию - очень солидные и авторитетные люди - имели в городе определенную власть и достаточно специфические методы работы.

К слову, одним из основателей "СВС-Лимитед", по словам Вицько, был убитый на прошлой неделе депутат Александр Петров. В городе и районе он вообще имел огромную власть, подчеркивает наш собеседник, и считался негласным "хозяином Выборга".

Руины Старого кафедрального собора нависают над игровой площадкой детского садика. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все прекрасно знали - если ты хочешь что-то здесь сделать - открыть бизнес, что-то построить и так далее - спрашивай первым делом не у администрации, а у Петрова, - констатирует предприниматель. - Поэтому все так и получилось. Люди, которые у нас сейчас стоят - или, по крайней мере, стояли до недавнего времени - у власти, привыкли чувствовать себя хозяевами положения. Те схемы, которыми они пользовались, были изобретены не вчера и не позавчера. Просто что-то вдруг случилось - может, расслабились, взяли больше, чем нужно было - и грянули все эти события с уголовным делом и убийством Петрова.

"Достопримечательность" выборгских трущоб - река канализационных нечистот, впадающая прямиком в Финский залив. Фото: Олег ЗОЛОТО

В самой администрации, куда мы явились под конец поездки по Выборгу, с нами говорить отказались - на месте внезапно не нашлось никого, кто мог бы ответить на наши вопросы. Ситуация повторилась и в Совете депутатов. Секретарь любезно переписал наши номера и сказал, что ответственные лица с нами обязательно свяжутся. Не связались.

Единственное открытие, которое нам удалось сделать в администрации - табличку с именем главы, Геннадия Орлова, который сейчас проходит по уголовному делу как возможный соучастник, стыдливо прикрыли сложенным вдвое листом бумаги. Собственно, в этой картинке сейчас - чуть ли не весь Выборг. Разбитые дороги, проблемы с ЖКХ и ремонтом - и все это сверху прикрыто, как белым листом, парком Монрепо и чудесными видами на башню Святого Олафа.