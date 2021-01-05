Как известно, у Ольги Бузовой есть сестра Анна. Она отличается от своей звездной родственницы характером и привычками. По словам мамы девушек Ирины Бузовой, ее дочери совершенно разные. Оля - была в детстве хулиганкой, а Аня - прилежной девочкой. Ольга и Анна отличаются и сейчас, старшая сестра - более рискованная, а младшая - осторожная. Оля все время попадает в экстремальные ситуации, а Ане удается избегать этого. Недавно Анну сразил инсульт, она думала, что больше не будет говорить. Но все обошлось, сестра Ольги быстро прошла восстановление. Серьезных последствий не осталось. Ранее Анна попадала в беду лишь однажды.- Анечка в детстве была более гибкая и осторожная, чем Оля, - рассказала \\"КП-Петербург\\" Ирина Бузова. - Один раз только она чуть не утонула, но уже во взрослом возрасте с мужем. На Бали ее унесло волной, а Костя не сразу понял, что случилось. К воде она теперь всегда осторожна.Анна Бузова, как и Ольга, живет в Москве. Девушка занимается своим бизнесом. Мать сестер Ирина Бузова продолжает жить в Петербурге, работает в стоматологической клинике в центре города.Всей семьей Бузовы часто собираются на праздники, на которых делятся приключившимися с ними историями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Оля - хулиганка, а Аня - любимица учителей»: Мать сестер Бузовых впервые рассказала о детстве дочерейИрина Александровна в интервью «КП» раскрыла, какими мальчиками увлекались дочери в школе и из-за чего ругаются до сих пор (подробности)