Вакцинация населения от коронавируса в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Корреспондент «Комсомолки» получил препарат одним из первых (не считая, конечно, групп риска) и теперь рассказывает о последствиях и ощущениях - честно и прямо.Те, кто читал эти заметки с самого начала, наверняка помнят, что основные трудности – высокая температура, слабость и так далее - начались в ночь после вакцинации и продлились чуть меньше суток. На третий день недомогание отступило, состояние стабилизировалось – осталась лишь небольшая слабость, да место укола по-прежнему продолжало опухать и болеть. Тем больше было мое удивление, когда еще день спустя практически все побочные эффекты… вернулись.Как и раньше, все началось со слабости и небольшого озноба. Затем присоединилась температура – не слишком высокая, столбик термометра в течение дня поднимался максимум до 37.1 градуса. Потом усилилась боль в левой руке – именно туда в поликлинике вводили препарат – а в довершении всего меня накрыло очередной волной слабости и ломоты в костях и мышцах. К вечеру все повторилось – сначала отпустило, потом началось по новой. По сравнению с первой ночью после вакцинации «побочки» заметно ослабли – теперь их вполне можно было переносить без особых усилий. Тем не менее сам факт их цикличности – нарастание-спад, нарастание-спад – а также то, что к ним добавились симптомы типичной простуды в виде насморка, кашля и больного горла, меня немного встревожило. Закралась даже мысль, что на фоне вакцинирования я чем-то заразился – возможно, подхватил то же самое ОРВИ – и теперь организм вынужденно «воюет на два фронта», сражается одновременно и с «природным» и с «синтезированным» вирусами.Однако специалисты, выслушав мои показания, разъяснили – все в порядке.- Реакция на вакцину – на любую вакцину, в том числе и на «Спутник V» - сугубо индивидуальна, - отметил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, врач-инфекционист Дмитрий Лиознов. – Дело в том, что антигены – то есть, вещества, которые наш организм рассматривает как чужеродные или потенциально опасные – мы получаем каждый день: с едой, с воздухом, при контакте с другими людьми и так далее. И если у одних организм с этими антигенами, грубо говоря, просто «знакомится» и никак особо на них не реагирует, то у других может развиться ответ в виде аллергической реакции: крапивницы, насморка и так далее. Вакцина также содержит антиген - «частички» вируса на которые формируется иммунный ответ, и вырабатываются антитела. И, соответственно, реакции на него могут развиваются разные. Это может быть как полное отсутствие каких-либо симптомов, так и местная, либо общая реакция – прежде всего, повышение температуры тела, головная боль, недомогание.По словам Лиознова, поствакцинальные реакции на некоторые вакцины - нередкое явления. В большинстве случаев их не стоит опасаться, да и длятся они один-два дня.Одним словом, пугаться побочных эффектов – даже если они длительные и, как вам кажется, нетипичные – не стоит. Если вы чувствуете себя неважно после вакцинирования - примите жаропонижающие, а если и это вдруг не поможет - проконсультируйтесь с врачом.Если же вы хотите знать, как определить заранее, разовьются у вас побочные эффекты после вакцинации или нет, ответ будет простым – практически никак. Единственное, что тут можно сделать – вспомнить или порасспрашивать родителей о том, как вы переносили прививки раньше, и уже из этого попытаться делать какие-то выводы. А также – как мы уже советовали ранее, постараться подгадать так, чтобы ваша вакцинация пришлась под выходные, чтобы вы были дома, если вдруг откроется озноб, или поднимется температура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчереди в поликлиниках и самый частый побочный эффект: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 1Корреспондент \\"КП-Санкт-Петербург\\" испытал на себе вакцину \\"Спутник V\\" (подробности)Температура выше 38, ломота в мышцах и дикий озноб: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 2Корреспондент «КП-Санкт-Петербург» продолжает рассказывать о собственном опыте вакцинации «Спутником V» - честно и в режиме реального времени (подробности)