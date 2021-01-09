В Ленобласти продолжают разбираться в столкновении двух самолетов Cessna 150 и Piper 28 на аэродроме в Гостилицах. По предварительной версии экспертов, Cessna во время полета своим шасси отломила хвост Piper, после чего он перевернулся и рухнул на землю. Пилот Николай Иванов и двое его пассажиров - семейная пара Арина и Иван - погибли. Полет был подарочным, супруг сделал Арине сюрприз. Она погибла в день своего рождения. Летчик второго самолета приземлился благополучно. О своем погибшем супруге \\"КП-Петербург\\" рассказала жена погибшего пилота Николая. Она до сих пор не может понять, как могла произойти эта трагедия.- Я очень хочу рассказать о своем муже много хорошего, но я боюсь, что о нем будут писать плохое, - вздохнула в разговоре с \\"КП-Петербург\\" Валерия. - Он был профессионал, у него огромный стаж налета, у него много людей учились, после его подготовки ученики легко поступали в государственные организации. Я сейчас получаю огромное количество сообщений от людей, которые ему благодарны, которые с ними летали и испытывали только положительные эмоции.По словам Валерии, у Николая были все разрешительные документы на полеты. К каждому из них он подходил педантично.- Я сама ездила на аэродром, у него всегда были все необходимые документы, он всегда четко отслеживал все ситуации, он инженер, - пояснила Валерия. - Я не очень понимаю, как это могло произойти. Я не специалист, сама буду ждать заключение комиссии.В день трагедии, по воспоминаниям жены пилота, ничего не предвещало трагедии.- Муж был абсолютно счастлив, он был в хорошем настроении. Перед уходом он сказал мне, что вернется, - плачет Валерия. - Он летал в основном с друзьями. Но этих людей, которые были с ним, к сожалению, я не знаю. Дело в том, что он очень много летал. Поэтому я все полеты не отслеживала. Я не могу больше говорить. Напишите, что он хороший человек и все его очень любят.Детей у Валерии и Николая не было. Сейчас родственники собирают в соцсетях пожертвования семье погибшего пилота. Они вспоминают, что свой первый полет он совершил, будучи подростком.- Вы знаете, каким был Николай добрым, открытым, готовым каждому придти на помощь. Его любовь к небу была с ранних лет до последней минуты его жизни. Первый полет за штурвалом Коля совершил еще в школе, - сообщают родственники Николая в соцсетях. - Он был профессиональным пилотом. С огромным количеством часов налета, имел лицензию пилота коммерческой авиации (CPL), имел допуски на пассажирские самолеты. Николай научил летать огромное количество людей.О месте и времени прощания с пилотом родные сообщат позже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Причина трагедии - невнимательность: Друзья рассказали о погибшем в Ленобласти пилоте самолетаЛетчик был любителем-романтиком, он сближался в небе с другими судами, чтобы сфотографировать их (подробности)Погибла в день рождения: Полет на самолете Piper был подарком для пассажирки, разбившейся в ЛенобластиТаким необычным образом петербурженка с мужем решили отпраздновать ее 30-летие (подробности)