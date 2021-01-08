Авиакрушение, случившееся в пятницу на аэродроме в Гостилицах, могло унести жизни молодой супружеской пары из Петербурга. Предположительно, при столкновении погибли супруги Иван Кирьяшкин и Арина Богданова. Судя по соцсетям, 8 января у женщины день рождения, и, вероятно, полетом на Piper они с мужем хотели отпраздновать ее 30-летие. Возможно, это был необычный подарок имениннице.И это неудивительно. Ведь если полистать странички Арины и Ивана в соцсетях, станет понятно, насколько романтичными были их отношения. Да и на самолетах супруги летали часто. В фотоальбомах женщины множество снимков из путешествий: они с мужем часто колесили по разным странам, забирались в горы, катались на слонах, рассекали на байках и уплетали сладкую вату.У пары очень много совместных фотографий, где мужчина нежно обнимает свою жену. На каждом из этих снимков супруги выглядят счастливыми.Но зимнее воздушное приключение, которое должно было стать лишь еще одним будоражащим воспоминанием, в результате обернулось трагедией. Самолет, в котором сидели Арина и Иван, разбился, едва успев взлететь. Причиной тому стало столкновение с другим частным воздушным судном Cessna.Пилот и пассажиры Piper от полученных травм скончались на месте. Погибшего летчика звали Николай Иванов, он был сотрудником Агентства внешнего транспорта Петербурга и имел большое число часов налета.А вот пилоту Cessna все же удалось посадить самолет. Мужчина получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил. Его экстренно госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.