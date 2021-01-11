Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», известная петербургская актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова попала в больницу с коронавирусом. Вместе с ней госпитализирована и ее дочь Мария. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях.- Обычно я не оповещаю о своем состоянии, об этом знают только очень близкие люди. Но в этот период, когда вирус продолжает гулять по планете, когда он еще держит под своим «контролем» наш город, я не могу не поделится с вами, моими читателями, - говорится в сообщении на официальной странице Анастасии Мельниковой в соцсетях. - Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и моя дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду.Своих подписчиков актриса призывает к осторожности, соблюдать меры безопасности и верить, что скоро все изменится к лучшему: «Иначе и быть не может».Напомним, что с коронавирусом в больницу также попали самые известные петербургские артисты, такие как Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Последнего вместе с супругой уже выписали из стационара, а Алиса Бруновна пока остается под присмотром медиков.