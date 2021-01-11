«Чем дальше – тем страньше» - такой фразой можно в полной мере описать мои впечатления от вакцинации «Спутником V». Спустя пять дней после прививки большая часть побочных эффектов вроде температуры и слабости благополучно сошла на нет, зато внезапно появились новые: в частности, открылся сухой «лающий» кашель и тупая боль за грудиной. Списывать это все на «индивидуальное восприятие» стало уже как-то неудобно, и было принято решение – вызвать на дом врача.Процедура эта традиционно началась с небольшого квеста: когда я позвонил в свою поликлинику, в службу квартирной помощи, бесстрастный механический голос сообщил, что я 33-й в очереди. После этого в трубке зазвучала расслабляющая музыка. Я успел поучаствовать в утренней планерке, сделать пару звонков по работе со второго телефона, а музыка все играла и играла – а когда наконец откликнулся оператор, счетчик показывал, что с поликлиникой я «разговариваю» уже больше сорока минут. Это, впрочем, дело житейское – люди болеют, врачей не хватает. Неудобно – но не более того.Оператор выслушал мои жалобы, записал фамилию-имя и адрес. Положив трубку, я настроился было на долгое ожидание, но уже спустя полчаса в дверь позвонили. Вошел врач. Окинул меня опытным взглядом, послушал мое свистящее дыхание и сел за стол на кухне – выписывать больничный.- Вакцинировались, говорите? Когда?- Четвертого.Доктор посчитал на пальцах. Получалось, что побочки (если это на самом деле они) одолевают меня уже на протяжении восьми дней.- Странно вообще-то, - констатировал специалист. – Не должно быть так долго. Давайте осмотрим вас что ли.Осмотрели. Хрипов в легких не нашли, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) оказалась на уровне 99%. Попутно выяснилось, что по крайней мере на этом участке я – первый, кто после вакцинирования обратился за медицинской помощью. Вот уж не знаю теперь, гордиться этим или нет.В итоге ничего конкретного мне участковый эскулап так и не сказал. Зато выдвинул более-менее логичную теорию происходящего. По его словам, на момент вакцинации я, скорее всего, уже был заражен коронавирусом. Только сам об этом не знал, потому что болезнь находилась на стадии дебюта. Ну а поскольку иммунитет после введения препарата формируется на протяжении нескольких дней, отдельные симптомы все-таки успели проявиться – пусть и не в такой тяжелой форме, как могли бы. В итоге участковый назначил мне тест ПЦР – хотя, по его же собственным словам, сейчас для этого уже поздновато.- Как правило, ситуация становится тяжелой на пятый-восьмой день после заражения, - заметил врач. – Если же у вас все нормально – шумов в легких я, по крайней мере, не заметил – значит, переболели легко. Да и времени много прошло, тест, возможно, уже ничего и не покажет. Но сделаем для порядка.Уже прощаясь с участковым, я спросил:- А вы сами-то вакцинировались?- Нет, - усмехнулся он. Усмешка, как мне показалось, вышла какой-то зловещей. – Ну все, не болейте!Легко сказать – непросто сделать. Ясно одно: остается дождаться теста ПЦР и уже от этого выстраивать дальнейшую стратегию. Ну а пока – на основании личного опыта можно дать тем, кто еще только планирует вакцинироваться, еще один совет: постарайтесь загодя сдать тест на коронавирус. А если вы чувствуете хотя бы минимальные проявления болезни – откажитесь от прививки вовсе, по крайней мере до полного выздоровления.КОМПЕТЕНТНОАлександр Семенов, заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера по инновационной работе:- Действительно, отмечено, что люди в возрасте или страдающие хроническими заболеваниями зачастую переносят вакцинацию легче, чем молодые и здоровые. Почему так происходит – вопрос пока открытый, чтобы на него ответить, необходимы дополнительные исследования. Однако можно предположить, что дело в скорости и интенсивности реакции иммунитета на введенные антигены. У молодежи иммунитет еще не так «изношен», а потому дает реакцию более быструю и сильную. У людей пожилых – наоборот, реакция развивается медленнее, и побочные эффекты либо проявляются в легкой, сглаженной форме, либо не проявляются вовсе. Что же касается взаимодействия вакцины и коронавируса – да, это тоже случай вовсе не такой уж редкий. К сожалению, болезнь настолько коварна, что человек может о ней и не подозревать – особенно если она находится в стадии дебюта инкубации или протекает в легкой форме. Как на этом фоне будет формироваться иммунитет, и нужно ли будет делать повторную вакцинацию, тоже пока что понять затруднительно – это станет ясно, когда вопрос удастся изучить более детально.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчереди в поликлиниках и самый частый побочный эффект: Дневник вакцинированного от коронавируса. 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