Громкое дело о краже исторических ценностей из архивов Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге раскрыто. Первое потрясение для академии произошло накануне Нового года - неожиданно пропал редкий оттиск печати с рукописи XII века. Следом исчезли более 20 предметов, обнаруженные в ходе археологических изысканий. В среду, 13 января 2021 года, полиция города сообщила о том, что задержала вора, а также обнаружила у него все пропавшие археологические предметы, хранившиеся в разных корпусах академии.- Еще 29 декабря пропала восковой оттиск печати XII века - Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя, которая хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе в здании на Биржевой линии Васильевского острова, - рассказали \\"КП-Петербург\\" в правоохранительных органах. - Его стоимость порядка 8 миллионов рублей.Позже стало известно, что в ночь на 6 января 2021 года неизвестный проник в кабинет №45 Института истории материальной культуры РАН по адресу: Дворцовая набережная 18, где совершил хищение 26 предметов археологических изысканий, которые хранились в металлическом ящике. Их общая стоимость порядка 5 миллионов рублей.Оказалось, что была еще и третья кража из корпуса института, расположенного на улице Рентгена в Петроградском районе. Что пропало там, правоохранители не уточняют.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербургского Главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.При обыске у молодого человека изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века.Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. Полиция устанавливает, был ли он причастен к другим подобным кражам, а также возможных его соучастников. Возбуждено уголовное дело.- В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам, – уточнила Ирина Волк.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсобо ценный оттиск печати XII века пропал из архива РАН в Санкт-ПетербургеВосковая печать исчезла после того, как в архиве побывали воры (подробности)26 археологических находок пропали из здания Института истории материальной культуры РАН в Санкт-ПетербургеЭто вторая крупная кража, связанная с архивами Академии за последние два дня (подробности)