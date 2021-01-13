В Санкт-Петербурге впервые огласили результаты первой экспертизы причин смерти рэпера Энди Картрайта, которого расчленила его жена Марина Кохал. Даже спустя полгода после трагедии специалисты не смогли сделать выводов, от чего конкретно скончался музыкант Александр Юшко (настоящее имя). Однако они уверены - Юшко умер не сам. Но жена Энди, которая была в тот день вместе с мужем в съемной квартире и которая сейчас проходит главной подозреваемой, по-прежнему стоит на версии, что застала мужа уже мертвым в его комнате. Чтобы скрыть безвестную смерть своего супруга, она решила избавиться от тела. Но через три дня после расчленения Марина Кохал позвала адвоката, а потом сообщила все полиции, передав им мешки с останками.Следствие же уверено - Марина Кохал хладнокровно убила своего мужа. Сделала это очень умно и крайне подготовлено. По версии силовиков, она дважды постирала органы своего супруга в стиральной машине. Все следы дома замыла уксусом, протерла все сливы в ванной, обеспечила полный порядок. О том, как она могла провернуть идеальное убийство, \\"КП\\" ранее уже писала.- Экспертизой установлено, что у Александра не было патологических состояний, которые могли стать причиной смерти, то есть, умер он не сам, - говорит адвокат матера Картрайта Антон Кобит. - Версия Марины Кохал о том, что он скончался от наркотиков, не подтвердилась. У него были обнаружены вещества в волосах, но наличие этих веществ не расценивается как признак отравления этими веществами.Следствие ранее утверждало, что Марина Кохал расправилась со своим мужем, введя ему препарат от диабета.- Экспертиза установила, что незадолго до смерти, не более чем за полтора часа, была сделана инъекция, - продолжает Кобит. - А следствие установило, что незадолго до этого Марина Кохал покупала инсулиносодержащий препарат. При этом экспертиза установила полное отсутствие крови в организме Александра. Ее нет ни капли в организме! Как такое возможно? С этим разбирается комиссионная экспертиза. Возможно, она предусмотрительно предприняла какие-то действия, чтобы крови не было. Потому что в ней бы остались следы отравляющего вещества.Кроме крови эксперты, как ранее сообщала \\"КП\\", не досчитались восьми органов: желудка, поджелудочной, пищевода, желчного и мочевого пузырей, кишечника, надпочечников, предстательной железы. По этим органам, по словам экспертов, можно было отследить след отравляющих или иных веществ и установить причину смерти. Однако патологоанатомы пошли другим путем. Они исследовали глаз рэпера.- Уровень глюкозы в организме Александра - критически низкий, - поясняет Кобит. - Это установлено через стекловидное тело - а именно через глаз. Такой уровень глюкозы, судя по всему, последствия введения препарата. Количество глюкозы в 0,9 микромоль указывает, что он находился в коме. Такой вывод мы можем сделать из открытых источников. Сейчас этот вопрос ставится токсикологу - была ли кома. Марина Кохал затруднила работу судебных медиков.Тело Энди Картрайта было разрезано на 15 частей. Оно испытало воздействие низких температур (было в холодильнике), на частях тела нашли соль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Загадочная смерть Энди Картрайта: Могла ли Марина Кохал провернуть «идеальное убийство» мужаЗачем жена расчленила рэпера, постирала все вещи в машинке, следы крови просветила ультрафиолетовой лампой, а потом сдалась полиции (подробности)